De la fábrica a "firmar autógrafos": así nacieron los Dynamic Boys antes de ser el Dúo Dinámico

El fallecimiento de Manuel de la Calva el pasado 26 de agosto supuso el cierre de una etapa clave en la historia del pop español. Nacido el 15 de febrero de 1937 en Barcelona, su vida y obra son recordadas ahora a través de sus éxitos y la memoria de quienes colaboraron estrechamente con él, como Carlos Toro, compositor de Resistiré y autor de sus memorias.

Carlos Toro recordaba este domingo en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio cómo surgió su relación con Manuel de la Calva y Ramón Arcusa: "Nos conocimos trabajando, cuando ellos dejan de cantar y empiezan a producir. Manolo me reclama por un lado y Ramón por otro, para ser distintos, con distintos artistas".

Uno de los temas más emblemáticos de la carrera de Manuel de la Calva fue Resistiré, compuesto en 1988 junto a Toro. El compositor relató que "el 'pam, pam, pam' de Resistiré fue idea de Manolo, me dio la música perfectamente hecha, y no tuve más que meter métricamente las letras". La canción, que inicialmente formó parte de un álbum de 14 temas, trascendió durante la pandemia convirtiéndose en un himno social: "Pese a la muerte y la enfermedad de mucha gente, la canción contribuye a levantar un muro de fortaleza anímica para la gente".

Manuel de la Calva y Ramón Arcusa nacieron en Barcelona durante la Guerra Civil, hijos de familias emigrantes. Sus primeros contactos con la música ocurrieron en fiestas de la fábrica de motores Izalde, donde trabajaban como delineantes. Para Toro, "la música te elige a ti, Manolo y Ramón no deciden ser artistas… es una llamada que no puedes desoír".

En una de esas fiestas navideñas comenzaron a cantar y pronto fueron animados a profesionalizarse. Originalmente conocidos como Dynamic Boys, el locutor Enrique Fernández los rebautizó como Dúo Dinámico. Su estilo, imagen y elegancia marcaron la diferencia: "Aceptaron el nombre Dúo Dinámico sin dudar, y a partir de ese momento, empezaron a firmar autógrafos".

En los guateques, escenarios clave para la socialización juvenil y el surgimiento del pop español en ese momento, Toro recuerda momentos "de abrazar a la chica, tratar de juntar las caritas, eso era el momento de éxtasis, cuando llegaba la música lenta."

Tras su etapa como artistas, Manolo y Ramón se dedicaron a producir grandes nombres, entre ellos Julio Iglesias. Sin embargo, un impulso del periódico Asensio los devolvió a los escenarios, reavivando el interés por sus discos.

Aunque el Ayuntamiento de Madrid instaló una placa conmemorativas en el Parque del Retiro a Manuel de la Calva, Toro consideró que aún falta un homenaje de mayor alcance: "España sigue siendo un país muy ingrato para sus grandes figuras. Manolo merece un homenaje público de los poderes de la nación y eso no se ha producido. Tuvo una vida larga, exitosa, una vida en la que hizo de su pasión, su profesión y dejó un legado imborrable".