Estos 5 éxitos de 1996 cumplen 30 años… y siguen siendo icónicos

El año 1996 marcó un punto de inflexión en la música: la convergencia de pop, R&B, rock alternativo y los primeros indicios de lo que más tarde se llamaría música urbana. Muchas de las canciones que hoy cumplen 30 años siguen resonando en radios, playlists y redes sociales, y algunas incluso se han convertido en auténticos fenómenos virales décadas después.

Hemos querido recopilar seis de los temas más recordados de 1996 que celebran su 30º aniversario en 2026.

1. "Macarena (Bayside Boys Mix)" – Los del Río

El tema español que conquistó el mundo con su versión remix y la inolvidable coreografía. Este fenómeno no solo dominó las pistas de baile de los 90, sino que también se convirtió en un símbolo cultural de la década. Su videoclip es tan icónico que sigue apareciendo en recopilaciones y desafíos virales.

Aunque la canción original era de 1993, la versión remix que todos conocemos se popularizó en 1996.

2. "Ironic" – Alanis Morissette

Parte del álbum Jagged Little Pill, uno de los más vendidos de los 90, esta canción consolidó a Alanis como voz de toda una generación. Su videoclip, en el que la cantante aparece en distintos escenarios urbanos y naturales, sigue siendo representativo del estilo de la década.

3. "Champagne Supernova" – Oasis

Himno del britpop y uno de los mayores éxitos de Oasis. La canción, con su épico crescendo instrumental, representa la energía de una era donde el rock británico dominaba los charts internacionales.

4. "Lemon Tree" – Fool’s Garden

Aunque fue lanzada antes, fue en 1996 cuando alcanzó fama internacional. Su melodía simple pero pegadiza la convirtió en un clásico europeo que sigue sonando en radios y recopilatorios de los 90.

5. "Wannabe" – Spice Girls

El single debut que lo cambió todo. Lanzado en 1996, "Wannabe" se convirtió en un fenómeno global y en el himno absoluto del girl power. Fue número uno en más de 30 países y marcó el inicio de la llamada "Spice Mania".

Su videoclip, grabado en una sola toma aparente en el hotel St. Pancras de Londres, es uno de los más reconocibles de los 90 y sigue acumulando millones de visualizaciones décadas después.