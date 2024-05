Ha pasado el tiempo y la gente sigue viendo The Office. La serie de la NBC que lanzó a la fama a Steve Carell y otros actores se convirtió en un bombazo para Netflix, y sigue muy presente en las plataformas de streaming actuales. La prueba es que en España la pueden encontrar nada menos que en cuatro: Netflix, Prime Video, SkyShowtime y Movistar+.

Que Hollywood se lanzase a continuarla era cuestión de tiempo. Y el tiempo ha pasado, de modo que la nueva oficina está a punto de abrir sus puertas. La plataforma Peacock de NBCUniversal está aplicando cuidados intensivos sobre The Office, que renacerá con un spin-off protagonizado por el irlandés Domhnall Gleeson, (Ex Machina) así como otros protagonistas como Sabrina Impacciatore (The White Lotus).

La nueva The Office, sin embargo, no borrará el recuerdo de la anterior. No se trata de un remake ni un reboot propiamente dicho, sino que sus nuevos protagonistas "habitarán" el mismo mundo que Michael Scott, auto apodado "el mejor jefe del mundo".

Hay que matizar que la serie americana, en realidad, adaptaba una británica nada menos que de Ricky Gervais. Se alargó mucho menos, solo dos temporadas entre 2001 y 2003, pero su humor muchísimo más ácido sigue cautivando a otra sección de seguidores.

The Office, versión Pensilvania, fue sin embargo un verdadero hit que se extendió durante nueve temporadas y más de doscientos capítulos. Acumuló Globos de Oro, ganó la fama a un nutrido elenco de cómicos y reanimó la comedia de situación con su peculiar estilo de falso documental durante un buen número de años. Mejor o peor que la inglesa, su impacto popular fue mayor y perdura desde que acabase en el año 2013.

Así reza la sinopsis oficial de la nueva The Office: "El equipo de documentales que inmortalizó la sucursal de Dunder Mifflin en Scranton está buscando un nuevo tema cuando descubren un periódico histórico del Medio Oeste moribundo y el editor intenta revivirlo con reporteros voluntarios".

Detrás de las cámaras seguirá Greg Daniels, creador de la serie anterior, y ya se especula con cameos e intervenciones de los empleados de la oficina de la localidad de Scranton… Ustedes ya saben quiénes son.