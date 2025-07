Ironías del destino: Bob Pop, gran vocero de Sánchez, contó en su novela lo que se hacía en la sauna Adán

El destino ha querido que la serie Maricón Perdido, basada las experiencias vitales de Bob Pop, alias de Roberto Enríquez, uno de los principales voceros de la izquierda mediática de Pedro Sánchez, acabe albergando una confesión explícita de la actividad en las saunas de prostitución gay vinculadas a la familia del presidente.

La serie narra la infancia y juventud de un niño regordete de la sauna de Madrid que se descubre a sí mismo en el ambiente gay de la capital en la década de los noventa.

Y ahora, en pleno escándalo político, los usuarios de X y otras redes sociales, amplificado por las palabras de Feijóo en el Congreso sacando a colación por primera vez las citadas saunas, recuerdan también el párrafo escrito por el propio Bob Pop para su libro. biográfico Mansos, publicado en 2010, que de manera muy explicita describe la "Sauna Adán" como el lugar "donde los chaperos te follan por cuarenta euros".

"He gastado todo lo que llevaba encima. La sauna es el último recurso. Hay un chico joven, demasiado joven. Me pregunta si quiero algo especial. No sé si es lástima o deseo, pero saco lo último que me queda en el bolsillo. No es mucho, pero él asiente".

Extracto del libro de Bob Pop | Penguin

Es el párrafo reproducido por doquier en redes sociales después de declaraciones de extrabajadores de la sauna, que aseguran que "Begoña Gómez dejaba el dinero preparado para pagar" en ese y otros negocios del suegro del presidente.

Una confesión nada tácita de la prostitución gay y con menores que se ejercía en los locales del suegro de Sánchez, que ahora las antenas mediáticas del PSOE niegan esforzadamente, tratando de asegurar que en esos negocios ni siquiera se ejercía la prostitución, solo el "desarrollo de la libertad sexual" de sus clientes. La ironía es que el asunto procede de Bob Pop, habitual voz en la Ser de los postulados de la izquierda.

Mansos fue publicada con el nombre de Roberto Enríquez, y Maricón Perdido, la serie, como Bob Pop, once años después, en 2021. En posteriores reediciones de Mansos, libro protagonizado por Mateo, un personaje ficcional trasunto del propio autor, éste decidió firmar con su ya sobradamente conocido alias. En ambas cuenta su verdad y en la que trata de reinvicar esa condición de homosexual que, asegura, "la tiranía" de líderes como Isabel Díaz Ayuso tratan de robar.

En 2021, Bob Pop se descolgó con un titular en El Correo para promocionar su serie: "Soy una autoridad en saunas y cruising". Todavía quedaban cuatro años para que el asunto de los negocios de Sabiniano Gómez, y la pregunta de Feijóo en el Congreso, "¿de qué prostíbulos ha vivido", calase en la opinión pública.