Javier Bardem acude a los Emmy con un pañuelo palestino

La 77 edición de los premios Emmy, que lideró la comedia The Studio con 13 galardones, ofreció una alfombra roja que aunó moda y política pero que quedó marcada a fuego por el pañuelo palestino de Javier Bardem que, puño en alto, lanzó una reprimenda a Israel.

El actor español reúne en sí mismo todas las contradicciones de la izquierda: es comunista pero vive en EEUU no en Cuba, es multimillonario y cliente de la sanidad privada y por supuesto trabaja en Hollywood, una industria controlada por la comunidad judía.

El intérprete español, nominado como mejor actor de reparto por la antología Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez, acudió con la kufiya para denunciar "el genocidio de Israel en Gaza" y reivindicar un bloqueo comercial y diplomático hacia ese país, según afirmó a su llegada al teatro Peacock. En la gala, la actriz Hannah Einbinder gritó "Palestina libre" y Megan Stalter, con un bolso, también apoyaron la causa. El lema no se convirtió en recurso de los premios.

"Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. La Asociación de Escolares Internacional ha declarado como genocidio lo que está sucediendo en Gaza y por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial, diplomático con Israel", alertó Bardem en declaraciones a EFE durante su paso por la alfombra roja de los premios más prestigiosos de la televisión estadounidense que se celebran este domingo en Los Ángeles.

El actor español pidió "sanciones para el Estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el apartheid que provoca tanto desgarro".

Bardem aludió a Film Workers por Palestinian, una agrupación "que se está sumando cada vez más gente", para condenar "las compañías cinematográficas e instituciones que o bien lavan la imagen de Israel o lo justifican". "Esas son las cosas que queríamos ver, que estamos haciendo y que en un día como hoy es importante traerlo aquí al debate", agregó. Solo una de las actrices hizo una referencia en el escenario a Gaza. El resto de artistas calló.

The Studio triunfa

La sátira de Apple TV+ a los grandes estudios de Hollywood The Studio batió el récord este domingo como la serie de comedia con una temporada más galardonada en la historia de los Emmy, mientras que la miniserie Adolescence se impuso en todas las categorías en las que era elegible y el drama The Pitt se alzó como la mejor serie de drama.

La comedia protagonizada por Seth Rogen obtuvo 13 estatuillas en total, entre ellas a las categorías de mejor serie de comedia y mejor actor, superando así el récord que había sentado en 2023 su contendiente The Bear, que entonces acumuló diez premios.

The Pitt, por su parte, se impuso en la categoría de mejor serie de drama, derrotando así a Severance, la más nominada de esta edición; mientras que su protagonista, Noah Wyle, triunfó en la categoría de mejor actor de drama.

En el apartado a mejor serie limitada, Adolescence conquistó con ocho estatuillas las categorías principales, incluido mejor actor de reparto para Owen Cooper, quien además superó el hito que Scott Jacoby logró en 1973, como el actor más joven en recibir un Emmy en alguna categoría de interpretación.

Copper da vida a Jamie Miller, un niño de 13 años acusado de asesinar a una compañera de salón. A los cinco galardones que logró en la gala de este domingo se suman otros tres en las categorías técnicas entregados el pasado fin de semana.

Stephen Graham, quien además de recoger el premio a mejor dirección, también se alzó con la estatuilla a mejor actor principal, quiso dedicar su reconocimiento a su mujer: "Sabes que sin ti yo estaría muerto", dijo el actor británico al recibir el premio.

Aunque The Penguin (HBO Max), que partía como la más nominada en las categorías de serie limitada, logró alzarse con nueve galardones posicionándose como el segundo proyecto más premiado de la gala.