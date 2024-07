La verdadera historia de 'Bodas de sangre': hubo crimen pero no enlace

Mediado el mes de julio, se conmemora el asesinato de Federico García Lorca, cuyos restos mortales aún no han sido encontrados en el granadino barranco de Víznar. Existió, quizás, la posibilidad de que su padre, consumada aquella tragedia, pudiera hacerse cargo del cuerpo del poeta para enterrarlo en tierra sagrada. Si así ocurrió, es un misterio, secreto en cualquier caso nunca divulgado. Tampoco nadie ha podido probarlo.

La Fundación García Lorca preserva en su sede granadina cuanto se refiere a que su obra se mantenga viva. De su producción teatral, Bodas de sangre es uno de los dramas más representados en todo el mundo. Este 2024 hace noventa y un años que se estrenó. Su autor se inspiró en la noticia publicada en ABC acerca de un trágico suceso ocurrido en un cortijo situado en Níjar (Almería) en 1928 poco antes de celebrarse una ceremonia nupcial. El poeta de Fuente Vaqueros tardó cinco años en dar a conocer su pieza escénica, tomándose varias licencias que trastocaban cuanto ocurrió en realidad. La más sorprendente es que hubo sangre, pero no boda. Ello desde luego no restó éxito en la representación, la primera el 8 de marzo de 1933, en el madrileño teatro Beatriz, por la compañía de Josefina Artigas y Manuel Collado.

Estreno de 'Bodas de sangre'

Contaba Francisco García Lorca, hermano de Federico, que los ensayos fueron muchos, y que Bodas de sangre constituyó el primer gran éxito de toda su posterior dramaturgia, al punto de que ya, al concluir el segundo acto, tuvo que saludar al público ante los insistentes aplausos. La obra se representó poco después en Buenos Aires y Montevideo por Lola Membrives, con la misma aceptación del respetable. Pero, ¿por qué tardó algo más de cuatro años en escribir ese drama y unos meses más en estrenarlo? Sencillamente porque solía madurar mucho sus argumentos, darlos a leer a sus más fieles amigos o familiares, hasta convencerse de que estaba en condiciones de no defraudar a nadie.

En declaraciones a Pedro Massa, que fue uno de los corresponsales de ABC más prestigiosos desde Argentina, Federico dijo esto acerca de Bodas de sangre: "El momento que más me satisface es aquel en que intervienen la Luna y la Muerte, como elementos y símbolos de fatalidad. El realismo que preside hasta ese instante la tragedia se quiebra y desaparece para dar paso a la fantasía poética, donde es natural que yo me encuentre como el pez en el agua".

La noticia de ‘ABC’

En su edición del 25 de julio de 1928, ABC publicaba la noticia de un suceso ocurrido en una aldea almeriense cercana al Cabo de Gata, con el título "Crimen desarrollado en circunstancias misteriosas". Leyó Federico García Lorca aquella breve crónica del corresponsal almeriense del diario de la entonces calle del Serrano, vivamente interesado por su contenido. Tanto que se dispuso, lentamente desde luego como decíamos, a ir pergeñando su drama teatral, una vez completados más detalles sobre la investigación judicial.

La historia parte de una boda que iba a celebrarse en el Cortijo del Fraile, sito en el sureste de Níjar, en una aldea contigua al pueblo de Rodalquilar, conocido por sus minas, dentro del Parque Nacional de Cabo de Gata. Todo estaba preparado aquel 22 de julio de 1928 donde, al anochecer, fueron llegando los invitados a la ceremonia nupcial. La novia, de veintiséis años, se llamaba Francisca Cañadas Morales (a la que García Lorca no pondrá nombre alguno, y será la Novia, a secas), residente en un cortijo cercano al de su prometido, huérfana de madre. Era fea, bizca, con dentadura prominente, y, además, patizamba. De ahí el mote con el que se la conocía: "Paca la Coja".

Su progenitor la había favorecido con una dote cuya cantidad no está del todo clara en nuestras investigaciones, fluctuando entre cuatrocientas pesetas ¡y quince mil!, cifra la última bastante exagerada para la época. El caso es que, se dijo, que el novio, Casimiro Pérez Pino, que tenía tres años más, labrador, se sintió apoyado por los suyos para casarse con Paca, en razón de esa dote.

Otra razón, objeto del chismorreo de los vecinos, era que Paca estaba enamorada en realidad, no de Casimiro, sino de un primo suyo llamado Francisco (Curro) Montes Cañadas, guapo mozo, pero que no le hacía mucho caso. Y que quizás, para darle achares, ella dio en relacionarse con el mentado Casimiro. El Heraldo de Madrid publicó que el tal Curro había tenido ya escarceos amorosos con Frasquita, su primo de marras, que era un mujeriego, por lo que la familia de ella se opuso a que siguieran viéndose. Para Ian Gibson, estudioso de Federico, "el tema del amor perdido, del amor que pudo o que debió ser, pero que no fue, es fundamental en toda la obra de Lorca".

La huida ya cerrada la noche

La de entonces estaba programada ya de anochecida. Costumbre obligada para que cualquiera de los asistentes, de condición trabajadora en las tierras, no perdiera una jornada laboral.

Corría ya el vino entre los hombres; las mujeres cuchicheaban o se llevaban a la boca algunas de las viandas de la celebración, las ricas migas, los gurullos… La novia, mientras tanto, demoraba su presencia en el salón donde iba a tener lugar el enlace, vistiéndose sin prisas, aunque nerviosa, excitada por el paso que iba a dar. Para sí, podía seguir preguntándose si Casimiro, el novio, había sido una buena elección para el casorio. Éste, por cierto, se llevaba bien con Paco Montes, el primo de Francisca, el que de jovencillo la había pretendido. Celos, al menos de cara a la gente, no los tenía. Y lo invitó a la boda.

Ya era noche cerrada. Iban pasando los minutos, los cuartos de hora, las diez, las once de la noche. Y Paca, la novia, que no bajaba del aposento donde se vestía. Es cierto que cuando el sol se ponía, había dicho a algunas amigas que estaba algo cansada, que se retiraba a descansar para luego colocarse su vestido blanco. Pero se fue demorando y Casimiro dio muestras de intranquilidad y así lo hizo saber al grupo en el que se encontraba tomando algunos vasos de vino.

Una invitada le puso sobre aviso. Contó que, una hora antes, se había cruzado con la novia. ¿Dónde, cómo, ella sola? ¿A las puertas del cortijo? Pronto se conoció la verdad. A espaldas del Cortijo de los Frailes, alguien pudo columbrar que por allí merodeaba Paco Montes, el primo. Y que por alguna ventana penetró hasta dar con la alcoba donde Francisca, Paca la Coja, estaba frente al espejo, retocándose el pelo, acariciando su ropa de novia. Se miraron sin apenas decirse nada. Pero ella, en un arranque, comprendiendo que su primo sentía igual que ella y por eso habíase atrevido a sorprenderla, le confesó que deseaba fugarse con él, como fuera, adonde los trasladara el viento, o el destino… "Llévame contigo", le apremió, según diría luego al juez que la urgió a declarar la verdad.

Sería cerca de la medianoche. Clareaba la luna llena. Paco Montes subió a su caballo llevando a su prima Frasquita en la grupa. Escapados, huyendo a toda prisa entre la arboleda con el fondo de una tierra seca, y la sierra. En el cortijo, los invitados reían, bailaban piezas folclóricas que sonaban de la rondalla contratada por el novio, éste cada vez más nervioso. "¿Dónde estará mi Frasquita?"

Durante su trayecto a caballo, los dos primos se iban intercalando frases de amor apasionado, jadeantes. De pronto, surgió otra pareja a caballo, que identificó inmediatamente a los fugados. Eran José Pérez Pino, hermano de Casimiro, el novio, y su mujer, Carmen, hermana de Paca la Coja, la novia. No hubo apenas palabras entre ellos. José sacó un revólver Smith, calibre del 9 y disparó tres veces contra Paco Montes, mientras se espantaban los caballos, cayendo mortalmente herido. Carmen Cañadas la emprendió con su hermana y a punto estuvo de estrangularla. Ésta, quedó malherida, al lado de su enamorado, ya sin vida. Los que los atacaron se dirigían al Cortijo del Fraile, iban a la boda… pero al tropezarse con la pareja que burlaba a Casimiro, su hermano José no lo pensó dos veces, cometiendo el asesinato. Huyó con su mujer, perdiéndose en el silencio de aquella noche trágica.

No hubo bodas

Entre rumores, maldiciones del preocupado novio e incertidumbre de dónde podía hallarse la novia, de si alguien la había quizás raptado, alguien tuvo la razonable ocurrencia de llamar al cuartel de la Guardia Civil. Dada la alarma, cuando ya clareaba el día siguiente, con la boda suspendida y los invitados, cabizbajos de regreso a sus casas, las fuerzas de Orden Público dieron con el cadáver de Paco Montes, que trasladaron a lomos de su propio caballo. Paca la Coja, tenía sangrando su rostro, el vestido de novia hecho jirones. La llevaron al cuartelillo. Y a José, el presunto asesino, detenido en su huida junto a su esposa. También Casimiro, que había tomado su caballo en búsqueda de Frasquita, hubo de pasar unas horas con los citados hasta que el juez de la comarca pudo tomarles declaración.

El magistrado dejó en libertad a los novios, que sin decirse una palabra, cabizbajos, se alejaron cada uno con dirección opuesta. Y nunca más volvieron a encontrarse. ¿Se arrepintió Paca la Coja alguna vez de haber obrado así con Casimiro? ¿Pudo éste, tal vez, perdonarla en la distancia del tiempo?

Había quedado visto para sentencia en el juicio que José Pérez Pino asesinó a Paco Montes, como así declaró la fugada novia, testigo presencial como quedó relatado. Fue encarcelado en el castillo de Sorbas (pueblo almeriense con una cueva muy visitada), condenado a ocho años de prisión, cien mil pesetas de multa y diez mil más en concepto de costas judiciales. Quedaría en libertad tres años después, tras los indultos concedidos por el recién llegado Gobierno de la II República el 14 de abril de 1931. Lo único que se supo de él es que vivió treinta años más y nada se supo de sus andanzas después de su liberación. En cuanto a las actas judiciales los investigadores no pudieron nunca hallarlas.Misteriosamente, desaparecieron.

Respecto a los novios de unas "bodas de sangre" inexistentes, aunque sí hubiera un muerto, Francisca Cañadas, Paca la Coja, enlutada desde el suceso, se fue a vivir con dos sobrinas a las afueras de Níjar. Ni rastro de lo que hizo después, si rehízo o no su situación. Casimiro, el novio, fue visto alguna vez paseando por el centro de Almería, en actitud huidiza. Él sí que pudo restablecer su existencia familiar, casándose seis años más tarde con Josefa Segura, tuvieron dos hijos, estableciendo su residencia en San José, un pueblo ya hace años que ha multiplicado su población por su atractivo turístico, y unas playas concurridas en verano.

La versión teatral

A su libre albedrío e incontestable talento dejó correr su pluma Federico García Lorca para trasladar en un fajo de cuartillas el suceso del Cortijo de los Frailes. Varios pasajes del drama teatral fueron alterados frente a la realidad de lo acontecido. Empezando porque no hubo esponsales. Y en la obra, sí. Donde el novio no se llama Casimiro, sino el Novio, simplemente. Y Frasquita, Paca la Coja, es la Novia. En cuanto al primo, Paco Montes, el poeta lo bautiza como Leonardo. Y quien muere no es sólo éste, porque en la ficción escénica también fallece el Novio.

Hubo tres tiros de pistola. García Lorca prefiere como armas mortales las navajas que portan los rivales, enfrentados por el amor de la Novia. Hay otras connotaciones en "Bodas de sangre", como la del enfrentamiento de dos tribus campesinas, pertenecientes a los invitados, unos del Novio, otros de la Novia. Algo ya de leyendas gitanas, como en el argumento de El amor brujo, o el del clásico de Romeo y Julieta. Pero en las familias de Casimiro y Frasquita no existían rivalidades de ningún tipo. Lo que sí llamó la atención es que Paco Montes portara una pistola para ir a la boda. ¿Es que temía que ocurriera algún problema y lo hizo en defensa de su luego burlado hermano?

Concluida su obra, Federico llamó inmediatamente a Josefina Díaz Artigas, entonces muy distinguida primera actriz, para leérsela. Resulta anecdótico que fuera a intempestiva hora, cerca de la medianoche, cuando ella estaba en la cama, a punto de dormirse. Pero así sucedió. En realidad, a quien hubiera preferido para estrenarla era a Lola Membrives. Se disculpó la gran trágica argentina por tener otros compromisos ya firmados, aunque más tarde representó el papel de la Madre en Hispanoamérica. Fue entonces cuando el poeta recurrió a la mentada Josefina, que llevaba dos años retirada tras la muerte de su esposo. Y ella aceptó, una vez escuchó la lectura en boca del propio autor. Federico estaba acompañado por su gran amigo, Ignacio Sánchez Mejías (al que en la hora de su muerte dedicó el conocidísimo poeta "A las cinco de la tarde").

Acerca del suceso contado, huelga decir que los periódicos de la época dedicaron mucha atención. Y una escritora célebre entonces, además almeriense, lo que le traía recuerdos de los parajes donde se desarrolló el drama, Carmen de Burgos, que firmaba con el seudónimo "Colombine" y fue amante de Ramón Gómez de la Serna, escribió un libro, Puñal de claveles, donde se reflejaba cuanto ocurrió aquella noche veraniega de julio de 1928. No sería el único libro publicado al respecto. El aparecido en 1988 por Carlos de Arce nos parece excelente, muy bien argumentado.

El cine le ha dedicado asimismo atención al mismo asunto, con dos películas, una de escasa entidad, producida en Marruecos y otra de 1980, que sigue siendo recordada, sobre todo con ocasión del Goya de Honor dispensado a su director, Carlos Saura, coincidiendo un día de diferencia con su muerte; excelente filme donde de manera plástica, exquisita estética, con el baile como eje poético, el realizador aragonés supo captar la esencia del drama lorquiano, donde el simbolismo de La Luna y la Muerte quedaban plasmados en bellísimas imágenes.

Escenario de wéstern

El Cortijo del Fraile, escenario de aquellos hechos mencionados, resulta que con el paso del tiempo lo ha sido de varias producciones cinematográficas, en esa Almería definida como tierra de cine. Fueron, entre otros, los rodajes de dos películas del Oeste, como se conoce en el argot popular y del Séptimo Arte, muy conocidas: El bueno, el feo y el malo y La muerte tenía un precio. Se reponen a menudo en las televisiones. Apostamos que muy pocos, salvo los oriundos de esos lares, identifican las cabalgadas de sus personajes en los alrededores donde ocurrió la tragedia rememorada por Federico García Lorca.