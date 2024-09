Banderas deja sin palabras a Pablo Motos con su reflexión sobre la vida

Antonio Banderas acudió este jueves a El Hormiguero para presentar Gypsy, el cuarto musical que dirige y que subirá el telón por primera vez en España el próximo 17 de octubre en el Teatro del Soho de Málaga, donde tiene programadas funciones hasta el 1 de diciembre.

El actor y empresario dejó una serie de reflexiones sobre la vida y la cultura que dejó sin palabras a Pablo Motos y emocinó a su compañera Marta Ribera, protagonista del musical, que quedó al borde de la lágrima. "Si Marta hubiese nacido en Nueva York, sería sin duda una de las grandes, una Liza Minnelli. Por desgracia, en España no se ha creado un star system que se sostenga y al teatro musical no se le ha dado la importancia que merece", dijo el malagueño.

Marta Ribera y @antoniobanderas nos presentan el estreno del musical Gypsy en el @TeatroDelSoho el 17 de octubre. ¡Entradas ya a la venta! 🎶 #RiberaBanderasEH pic.twitter.com/Fkd5jwgIIT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 19, 2024

Motos preguntó a Banderas por la rentabilidad del teatro y su respuesta le dejó boquiabierto. "En el Teatro Soho, somos una empresa privada. No recibimos ninguna subvención pública y trabajamos siempre a pérdidas. Este es el espectáculo más ambicioso que hemos montado en el Soho. Aunque nosotros llenemos el teatro todos los días, vamos a perder dinero", confesó el actor. "Eso tiene una explicación: yo, después de mi incidente cardíaco, me di cuenta de que el éxito en la vida es hacer lo que quieres hacer, como lo quieres hacer y con la gente que quieres. Y es que yo trabajo en lo que me gusta, en lo que me llena. Mucha gente vive como si no se fuera a morir nunca, pero resulta que sí, y hay que tenerlo presente. Cuando me marche, quiero irme sabiendo que he hecho las cosas como las quería hacer", añadió.

Banderas rememoró sus años en Estados Unidos, donde vivió por amor, según confesó. "Hacía una vida muy familiar y muy alejada de lo que es el circo de Hollywood (…) Una vez que el amor de pareja se acabó, que no la amistad, porque Melanie es, probablemente, mi mejor amiga, me volví a Europa y después a Málaga; retorné a mi tierra, retorné a Ítaca".

.@antoniobanderas explica sin filtros cómo vivió su etapa en Hollywood #RiberaBanderasEH pic.twitter.com/BIfM2XFZq9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 19, 2024

Con libreto de Arthur Laurents, música de Jule Styne y letras de Stephen Sondheim, Gypsy es considerado uno de los mejores musicales de la historia de Broadway.

La nueva producción está protagonizada por Marta Ribera, que, junto a una treintena de actores y veintiséis músicos de la orquesta Larios Pop del Soho, dará vida a la historia definitiva sobre una ambiciosa madre del artista que lucha por el éxito de sus hijas, mientras secretamente anhela el suyo propio.