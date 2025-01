Millán Salcedo, de Martes y Trece: "La improvisación me ha venido como anillo al dedo, porque yo ya no memorizo"

Millán Salcedo, uno de los humoristas más queridos de España y parte del icónico dúo Martes y Trece junto a Josema Yuste, sigue demostrando su talento y su vis cómica en cada proyecto que emprende.

El dúo, que marcó una época en el humor español durante las décadas de los 80 y 90, destacó por una mezcla inigualable de parodias, sketches divertidos y una química única que les convirtió en referentes del humor. La capacidad de conectar con el público y hacer de la comedia un arte cotidiano siempre fue su sello, algo que Salcedo mantiene intacto en su carrera en solitario.

En su reciente aparición en el programa de esRadio, Es la Mañana de Federico, Millán ha promocionado su nuevo espectáculo, Preguntamelón, que se está representando en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Este show, de una duración de 70 minutos, es una apuesta por la improvisación. Salcedo explicó: "Durante la semana nos hacen preguntas a través de las redes y llevo a un periodista, que también es mi productor, y me hace las preguntas y luego interactúo con la gente".

El humorista compartió cómo surgió esta idea tan particular: "Esta idea surgió porque me invitaron a un festival de cine en Tenerife, en el que me agasajaron y donde pusieron una de nuestras películas, la condición era que al terminar, subiera al escenario y el director me hiciera unas preguntas. Cuando me di cuenta llevaba más de una hora hablando y todo el mundo partiéndose la caja, por eso decidí rentabilizarlo".

La improvisación como esencia

Salcedo, que siempre ha incorporado elementos de improvisación en sus espectáculos, ha reflexionado sobre la importancia de este recurso en el mundo del humor: "Ha habido mucho de improvisación, siempre". Sin embargo, destacó que incluso en la improvisación siempre hay una base estructurada: "Tampoco es cierto aquel o aquella que diga que hace humor, que todo lo improvisa, siempre hay un basamento, un pilar".

El cómico confesó, no sin su característico toque de humor, que la improvisación ahora es también una necesidad: "Yo ya no memorizo, voy a cumplir 70 años y muchas veces voy a la cocina y digo: ‘¿Dónde he puesto la cocina?’".

La comedia y los nuevos tiempos

Durante la entrevista, Salcedo también abordó temas actuales que afectan al humor, como la censura y la autocensura, aspectos que considera un gran desafío para los cómicos de hoy: "Siempre ha habido censura, pero antes sabías que, con esto, con esto y con esto no te podías meter porque te pasaba esto, aquello o lo otro. Pero es que hoy en día no se sabe, y lo peor que te puede pasar es la autocensura y luego el consejo paternalista".

A pesar de su vasta experiencia y su legendario sentido del humor, Millán admitió que el público sigue siendo un reto constante: "Como vea una cara que a lo mejor no está contento, yo ya me imagino… yo ya me voy de lo que estaba. Entonces ya no estoy concentrado".

El eterno cómico, que junto a Josema Yuste construyó uno de los dúos más memorables de la historia del humor español, demuestra que la vis cómica no se pierde con los años, sino que se transforma y se adapta, siempre fiel a la conexión con su público.