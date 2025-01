El teatro Alcázar cumple 100 años

El 27 de enero de 1925 comenzó la andadura del Teatro Alcázar, un espacio majestuoso en el que damas y caballeros de la aristocracia y la burguesía acudían a ver los nuevos espectáculos.

Se ubicaba en el solar del número 20 de la calle de Alcalá, que había ocupado el primitivo Trianón Palace. Primero fue bautizado como Teatro Alkázar, llamado así hasta 1940 cuando el régimen franquista prohibió todos los nombres de aire extranjero). Por entonces la calle de Alcalá cometía con la Gran Vía, que empezaba a convertirse en un eje comercial y social. Los propietarios de solares y edificios en la calle Alcalá buscaban revitalizar su imagen para que siguiera siendo la preferida entre los paseantes.

Levantó el telón con la opereta Madame Pompadour, interpretada, entre otros, por Teresa Saavedra, José Moncayo y Julia Fons. Los propietarios estimaron que la construcción había costado ocho millones de pesetas. Solo las butacas importaron cien mil pesetas.

Hasta el comienzo de la Guerra Civil, estuvieron alternando en el escenario las comedias, las revistas, las zarzuelas y las comedias andaluzas.

Durante este siglo ha pasado por distintas manos empresariales y se ha dedicado a casi todos los géneros. Incluso ha estado amenazado por el fuego en dos ocasiones. El último en 2013, cuando el fuego se originó en la sexta planta del edificio y se extendió a la cubierta.

El actual Teatro Alcázar está gestionado por el Grupo Smedia y es referencia del teatro de comedia. "Me siento continuador de una larga historia de empresarios, artistas y amantes del teatro que hemos encontrado en el Alcázar nuestra casa. Estoy profundamente agradecido a todos los que me han precedido, a los que construyeron este palacio de los sueños y se esforzaron para que el telón se levantara todos los días y los aplausos no dejaran de sonar. Yo soy un continuador de esta labor, junto con un equipo del que me siento muy orgulloso. Muchas gracias a todos, de corazón", asegura Enrique Salaberria, el que fuera Presidente y Fundador del Grupo Smedia y empresario teatral que recuperó la gestión del Teatro Alcázar.