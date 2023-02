Un año de la Librería Rodríguez en Las Ventas: "Las editoriales grandes no quieren cosas de toros"

La de la tauromaquia es una de esas disciplinas que desde el punto de vista superficial se advierte una sima incalculable que, sin embargo, nunca se es capaz de alcanzar su fondo. Es de una riqueza sin parangón en materia artística, plástica, visual y, sobre todo, literaria. Una de las actividades de la afición entre temporada y temporada, en el invierno taurino, cuando los toreros marchan a continuar su campaña a otras latitudes, es hacer acopio de libros para matar esas horas libres. Los aficionados a los toros saben que en el momento en el que te entra el veneno en el cuerpo también puede ser una perdición para el bolsillo porque es muy difícil saber dónde parar.

En Madrid existe una librería única por su temática: la Librería Rodríguez. Su responsable, Carlos Ballesteros, sólo vende libros de toros y desde hace un año lo hace en la puerta 1 de la Monumental de Las Ventas, a pocos metros del museo taurino. Además de libros, en la Librería Rodríguez también hay revistas temáticas, objetos de colección como carteles antiguos o láminas, muchas de ellas con más de un siglo de antigüedad. Ballesteros recibe a Libertad Digital a las puertas de una nueva temporada taurina que volverá a llenar los tendidos de la plaza de toros de la capital de España.

Carlos Ballesteros, responsable de la Librería Rodríguez

Libertad Digital: ¿Cuántas generaciones lleva la Librería Rodríguez en tu familia?

Carlos Ballesteros: Tiene más de un siglo de existencia. Somos la misma familia. Las ubicaciones han cambiado. Estuvimos primero en la calle Abada, luego en San Bernardo, en el Paseo Marqués de Zafra y finalmente aquí (en Las Ventas) que es el sitio soñado por mis ancestros. Llevo un año aquí y estoy fenomenal. Soy cuarta generación de libreros. Realmente la especialidad taurina llegó a partir de los años 70 y 80 por mi abuelo, que era aficionado e interesado en los libros de toros. Después de un año de existencia en la plaza de toros puedo hacer balance muy positivo. Más que en lo económico en el cariño de la gente. Me expresa lo idóneo que es tener una librería en la plaza de toros más importante del mundo. El cariño y el apoyo de la gente, sobre todo con la pandemia hemos remado mucho contracorriente. Estamos aquí finalmente, el año pasado en San Isidro fue buenísimo. Este año promete. Estoy muy contento de estar aquí al frente en la plaza de toros.

LD: No sólo abres en temporada.

CB: Yo estoy abierto todos los días del año. De martes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 y los sábados de 10:30 a 14:00. Es cierto que en época taurina abriremos prácticamente todos los días aprovechando el tirón que tiene la estacionalidad de los toros. Estamos abiertos fuera de temporada, eso es lo básico.

LD: ¿Has notado que la gente busque más libros de toros? ¿Ha cambiado algo respecto a antes de la pandemia? ¿Cree que hay un repunte de la afición?

CB: Sí. Exactamente. Pienso que hay un repunte de la afición. Yo he notado muchísimo tránsito en la librería, sobre todo de gente joven, gente interesada en conocer la Fiesta y no tenemos más que ver el otro día con la renovación de abonos y los abonos gratis a los jóvenes aquí había colas multitudinarias. Al principio de la mañana pensaba que era un concierto. La verdad que ha habido una explosión, un repunte, un resurgimiento después de la pandemia. La gente quiere conocerlo y se quiere distanciar de aquellas personas que denostan la Fiesta y entonces van a los toros para diferenciarse de estas personas que están absolutamente en contra sin ninguna argumentación válida.

LD: ¿Cómo es el perfil del comprador de libros taurinos? ¿Ha cambiado algo?

CB: Ha cambiado bastante el perfil del comprador. En principio era siempre gente mayor que quería absolutamente todo, que coleccionaba cualquier publicación sobre tema taurino. Ahora esa gente ya tiene todo y es difícil colocarle alguna obra o venderle algo nuevo. Está resurgiendo ahora un pequeño comprador que va más al libro concreto, no al de coleccionismo, sino más a la información, al texto, al contenido del libro en sí. Si bien es cierto que no es gente muy pudiente que puedan hacer grandísimas bibliotecas de obras importantes, sí que atesoran pequeñas estanterías en sus hogares donde colocan los libros que van comprando poco a poco.

Novedades en la Librería Rodríguez.

LD: ¿Crees que hay más publicaciones sobre tema taurino? ¿Hay algún resurgimiento en ese sentido?

CB: La literatura taurina también ha sufrido cambios. Las casas editoriales grandes no quieren editar cosas de toros. Los toros están de alguna forma manchados, no quieren ocuparse, pero la voluntad del aficionado es muy superior a todos esos impedimentos que nos ponen. Al final el autor se autoedita el libro. Viene aquí, yo se lo trato de difundir y de vender y acercar sus títulos a los aficionados para que sigan conociendo la Fiesta. Ya es más amor al arte, amor a la Fiesta de los toros, que el hecho de que el autor quiera percibir una renta en base a ese trabajo realizado. Casi nunca recuperan el dinero, si lo hacen bendito sea, pero no suele ser así.

LD: ¿Hay alguna obra inencontrable que venga mucha gente a buscar y que nunca la tenga o sea muy difícil de tener?

La 'Historia verdadera de la evolución del toreo' de José Alameda

CB: Sí. Por ejemplo El hilo del toreo. Es un libro muy muy demandado. Es muy escaso. Sube mucho en precio. Lo quiere mucha gente. Tiene un texto muy interesante, pero para fortuna del aficionado nosotros disponemos ahora mismo de un libro que se llama Historia verdadera de la evolución del toreo de José Alameda que es, básicamente, el mismo texto que El hilo del toreo con algún capítulo más o menos, pero la evolución del toreo que propugna Alameda en El hilo del toreo viene en el libro que nosotros manejamos ahora.

LD: ¿Al ser libros de coleccionismo tan difíciles de encontrar suelen tener precios más elevados?

CB: Sí. Hay libros que son muy demandados, también escasos y con un contenido bastante bueno e importante. Muchos aficionados buscan el mismo libro y eso provoca que ese tipo de libros aumenten bastante en precio. Nosotros estamos intentando que siempre se reediten ese tipo de obras que tan buscadas para que grandes obras lleguen al mayor público posible. Es preferible eso que no vender un libro muy caro. Vender muchos libros que lleguen a mucha más gente y así se va creando afición y se va rodando en la Fiesta.

LD: ¿Cuál es la rareza o lo más exótico que tiene esta librería?

CB: Mi tauromaquia de Carlos Ruano Llopis. Fue editada en México porque se fue exiliado allí. En España hay muy pocos ejemplares y es una obra muy valorada y tiene toda la obra pictórica de este gran artista e ilustrador de carteles.

Un libro sobre la historia de Las Ventas.

LD: ¿Hay mucho comprador mexicano?

CB: Sí. Dado que en México no hay una librería taurina especializada hay muchos compradores mexicanos que viene aquí a buscar esos títulos y esas maravillas que allí no pueden conseguir. Muchas veces son clientes de hace tiempo porque la Unión de Bibliófilos de México lleva siendo cliente muchos años. Nos manejamos por internet o por teléfono. Hacemos los envíos a cualquier parte de América, no sólo México. Incluso a cualquier parte del mundo.

LD: ¿Te suelen comprar los matadores de toros? ¿Hay alguno que sea asiduo? ¿Tienes alguna anécdota con alguno de ellos?

Una estantería de la Librería Rodríguez.

LD: El torero que más viene es Morante de La Puebla. Suele buscar obras antiguas, sobre toreros sevillanos y sobre Joselito El Gallo. También es el que más compra a distancia. También viene Rafael de Julia, que siempre lo hace para consultar por su vínculo con la escuela taurina. Otros toreros que han pasado por aquí son el torero balear Jesús López y Mario Palacios y los banderilleros Agustín Serrano y Carlos Hombrados. Más que toreros el perfil del comprador suele ser es del aficionado. El torero viene porque le han dicho lo que hay y los hay como Morante que tiene alguna inquietud.

Una vez vino con su apoderado y el periodista de El Mundo Vicente Zabala de la Serna en plena pandemia para hacer una entrevista en la librería y la tenía hecha un desastre. Les dije que se fueran a tomar un café y en ese tiempo lo recogí todo. No me esperaba su visita, menos mal que dieron el café.

LD: ¿Tienes libros antitaurinos?

CB: Sí. Tengo todo lo que se ha publicado, que no es mucho comparado con todo lo que hay de literatura taurina. Hay aficionados que los compran para saber cómo piensan y poder tener argumentos para rebatirles.

LD: ¿Cómo crees que será este segundo año de la Librería Rodriguez en Las Ventas?

CB: Creo que habremos perdido un poquito de ese empuje porque después de dos años de pandemia el primer San Isidro normal ha habido muchísimo tránsito de gente por la plaza y por la librería. Se presenta igual de bien, quizá no con la novedad de la librería, pero acaban de inaugurar la Biblioteca Carriquiri que está disponible a todos los públicos. Eso es un tesoro, una joya que debemos de conservar y hacernos fuertes la librería y la biblioteca para defender esto con los mejores argumentos posibles.