Alvise se declara antitaurino y el sector le recuerda cuando defendía la tauromaquia y su ignorancia sobre la PAC

El líder de la plataforma Se Acabó la Fiesta, Luis (Alvise) Pérez, ha difundido un vídeo en el que anuncia que ha votado en contra de unas supuestas subvenciones a la tauromaquia de la Unión Europea. El polémico tuitero y ex asesor de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana se grabó un vídeo "saliendo de la Comisión de Agricultura" con el que ha demostrado su rechazo a la tauromaquia.

En el vídeo se pregunta el polémico tuitero: "¿De verdad Feijóo y Abascal no entendéis que yo soy más antisocialista que vosotros dos juntos y que no por eso me parece bien subvencionar públicamente una actividad como el toro de lidia?". Continúa el líder de SALF diciendo que "PP y Vox habéis votado a favor, muy bien, mis principios son distintos: ni un solo euro público a ninguna actividad de ocio basada en la crueldad animal".

Captura del vídeo compartido por Alvise

"Ni Feijóo ni Abascal con Buxadé aquí me vais a hacer sentir menos crítico con la mafia socialista sólo porque yo no apoye que se apuñale repetidas veces en los músculos del cuello a un animal que sufre de una manera brutal hasta morir. Con mi voto no vais a contar para maltratar animales de ninguna forma", añade Pérez, que en otro de sus tuits ha compartido otro vídeo del partido PACMA para incidir en su antitaurinismo recientemente descubierto.

Alvise se ha destapado antitaurino buscando diferenciarse de su principal rival electoral, Vox, coincidiendo por unos días con otro tuitero famoso, el líder de Desokupa, que en una entrevista reciente dijo que no votaba a Vox porque apoyaba la tauromaquia. Sin embargo, Alvise sí que ha apoyado la tauromaquia en repetidas ocasiones. Tras el incendiario mensaje del sevillano sobre los toros numerosas personalidades del sector le han recordado tuits antiguos defendiendo la tauromaquia incluso han rescatado que hace pocos meses estuvo en un tentadero en la finca del ganadero y empresario Pedro Trapote.

Si estás en contra de los toros, qué hacías el miércoles de Feria de Sevilla de tentadero en la ganadería Toros de la Plata viendo a Fco Rivera Ordóñez, Oliva Soto y Mariscal Ruiz..? — Rafael Peralta (@RPeralta_) September 5, 2024

Ha sido Rafael Peralta hijo el comentarista televisivo e hijo del rejoneador del mismo nombre quien le ha preguntado: ¿Si estás en contra de los toros, qué hacías el miércoles de Feria de Sevilla de tentadero en la ganadería Toros de la Plata viendo a Fco. Rivera Ordóñez, Oliva Soto y Mariscal Ruiz? Alvise estuvo en un evento de la marca El Capote para la que ha posado uno de sus principales colaboradores y responsable de comunicación de su partido, Vito Quiles. Una fotografía de Alvise posando con el dueño de El Capote, Rafael Dona Vega, en dicho evento fue rápidamente difundida por redes sociales mientras algunos usuarios de X advertían de la "hipocresía" del líder de SALF.

La RUCTL demuestra la ignorancia de Alvise con la PAC

El polémico tuitero en su vídeo decía que: "el presupuesto de agricultura de la UE es de 53.700 millones que es una cuarta parte de lo que nos gastamos en pensiones en España para que os hagáis una idea. Yo voy a pelear porque ese dinero vaya a mi país, al sector agrícola, a la dehesa, al ganadero, al pesquero, al sector productivo español, pero no a los empresarios que entre vuestros negocios queréis dinero público específicamente para un espectáculo de brutalidad, crueldad, abuso, tortura, violencia y malos tratos contra un animal por mero ocio. No me da la gana".

La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL), la principal asociación de ganaderos de España, Francia y Portugal ha respondido al eurodiputado tuitero recordando que "la Tauromaquia, como actividad cultural, NO recibe ninguna ayuda de la Unión Europea. Únicamente son los ganaderos de bravo quienes perciben ayudas vía PAC, al igual que el resto del bovino extensivo europeo".

A la atención de don @Alvise_oficial_ Desde la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, queremos dar respuesta a sus palabras publicadas por esta vía en el día de hoy: 1. La Tauromaquia, como actividad cultural, NO recibe ninguna ayuda de la Unión Europea. Únicamente 🧵 — RUCTL (@Toroslidia) September 5, 2024

Ha añadido la RUCTL que "los criadores de toros de lidia no pueden ser discriminados respecto a otras actividades agrarias ganaderas en la PAC, porque se vulneraría el Tratado de Funcionamiento de la UE" y que "la raza de lidia cuenta con el mayor censo de las razas de bovino españolas (únicamente el 4% de ese censo va destinado a espectáculos culturales taurinos) por tanto, no apoyarla sería no apoyar el campo español y los intereses de nuestro país".