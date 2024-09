El drama de la Marina Real británica: sólo 9 de los 25 buques y submarinos no nucleares están operativos

La Marina Real del Reino Unido no está pasando por uno de sus mejores momentos. La situación no es nueva, sino que se lleva agravando de manera exponencial durante los últimos años debido a la reiterada falta de inversión durante las últimas décadas. Un problema que no se ha dado sólo en el Reino Unido, sino en toda Europa. Y todo ello en un complicado contexto internacional marcado por la invasión rusa de Ucrania.

El diario británico Daily Mail publicó el pasado viernes que tan sólo 9 de los 25 buques de guerra y submarinos no nucleares están operativos, un dato que ha sido confirmado por la propia Royal Navy. La columna vertebral de la Marina Real británica no puede salir de puerto. No hay datos sobre la situación de sus cuatro submarinos con capacidad nuclear (clase Vanguard), debido a que su estado de operatividad es materia clasificada.

Los casos más llamativos son los del buque de asalto anfibio HMS Bulwark (N15) y el destructor HMS Daring (D32) que llevan más de siete años en el dique seco. Más de tres años y medio sin salir al mar lleva la fragata HMS Sutherland (F81).

La información del Daily Mail expone que la Marina Real británica no cuenta actualmente con ninguno de sus seis submarinos de la clase Astute. El HMS Ambush (S120) está inactivo en la base naval de Clyde desde hace 765 días. El HMS Audacious (S122) está en reparaciones en la base naval de Devonport desde hace 522 días. El HMS Artful (S121) está inactivo en Clyde desde hace 492 días.

Siguiendo con la clase Astute, el HMS Astute (S119) está en mantenimiento tras operaciones en Clyde desde hace 258 días; mientras que al HMS Anson (S124) se le están realizando diferentes pruebas en la base de Clyde desde hace 37 días. Tampoco cuenta con el único submarino de la clase Trafalgar. El HMS Triumph (S93) se encuentra en la rotación de descanso tras una misión desde hace 64 días.

Sí se encuentran plenamente operativas dos embarcaciones insignia de la Marina Real, como son los dos portaaviones de la clase Queen Elizabeth. Tanto el HMS Queen Elizabeth (R08) como el HMS Prince of Walles (R09) se encuentran actualmente de maniobras en el Canal de la Mancha. Eso sí, acompañadas solo por dos buques escolta (HMS Iron Duke y HMS Somerset) debido a la escasa operatividad de los buques escolta.

Sólo dos de los seis destructores de la clase Type 45 están actualmente operativos. El HMS Daring (D32) está en reparaciones en la base de Portsmouth desde hace 2.652 días. El HMS Dragon (D35) está en remodelación en Portsmouth desde hace 883 días. El HMS Defender (D36) y el HMS Diamond (D34) están en reparaciones en Portsmouth desde hace 416 días y 60 días, respectivamente. Sí están operativos el HMS Duncan (D37) y el HMS Dauntless (D33).

De las fragatas Type 26, están operativas cinco de las nueve. Están disponibles la HMS St. Albans (F83), la HMS Lancaster (F229), la HMS Iron Duke (F234), la HMS Richmond (F239) y la HMS Somerset (F82). La HMS Sutherland, la HMS Northumberland y la HMS Kent están en reparaciones en Devonport desde hace 1.365 días, 173 días y 165 días, respectivamente. La HMS Portland está inoperativa en Devonport desde hace 40 días.

Por último, están inoperativos los dos buques de asalto anfibio de la clase Albion. El HMS Bulwark está en reparaciones en la base naval de Devonport desde hace 2.719 días, mientras que el MS Albion se encuentra inoperativo en la misma base desde hace 240 días.