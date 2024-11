La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido este miércoles en la Comisión de la materia en el Congreso de los Diputados para explicar la marcha de las misiones en el exterior y el despliegue de las Fuerzas Armadas en las mismas. Una intervención que los diferentes responsables del departamento han venido llevando a cabo durante la última década y media de forma bastante habitual.

Ha explicado la situación de todos los contingentes. Desde los que se encuentran en el Este de Europa, en el denominado muro anti-Rusia de la OTAN, hasta los que permanecen en diferentes misiones en países de Asia, África o América del Sur. Aunque no ha facilitado la cifra global del despliegue español en el exterior, la misma se sitúa en estos momentos en torno a los 3.800 efectivos uniformados.

La misión más numerosa está en Eslovaquia, donde los españoles están al mando de la Brigada Multinacional de la Alianza Atlántica, que sirve como bloque de contención ante la amenaza de los ejércitos de Vladimir Putin. Allí hay 851 militares en estos momentos. La segunda más numerosa está en el sur de Líbano, bajo bandera de la ONU, donde 661 efectivos españoles permanecen entre el fuego cruzado del grupo terrorista Hezbolá y el Ejército de Israel.

Las operaciones más pequeñas se encuentran en Europa y África. Por un lado, la misión Althea de la Unión Europea en Bosnia Herzegovina, donde hay dos militares españoles desplegados. La misma cifra que hay también en la misión de adiestramiento militar que la UE tiene puesta en marcha en Mozambique. Un poco más, siete militares, hay en la misión de adiestramiento de la UE de República Centroafricana.

También ha adelantado la finalización de una de las misiones durante el próximo año. Se trata del despliegue militar en Irak dentro de la Coalición Internacional contra el Terrorismo que se formuló para acabar con DAESH o Estado Islámico. El acuerdo es que no queden militares internacionales de esa coalición más allá del 25 de septiembre

El coste de las misiones en el exterior

Lo que le ha costado ha sido explicar es el coste económico que estas misiones. Un dato que evitó facilitar el año pasado y que, como en anteriores ocasiones, le ha sido afeado por varios de los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja tras sus dos primeras intervenciones. Principalmente, por el popular Agustín Conde o el bildutarra Jon Iñarritu.

"El coste de las misiones se lo haremos llegar. Tengo que reconocer que lo tengo aquí. Se lo puedo dejar luego, pero es tanto y tan largo, y no se lo quiero hacer tan largo. Si hubiera sido exclusivamente sobre misiones me hubiera extendido más, pero como van a dar las once de la noche y vamos a estar aquí…", ha dicho la ministra sobre la razón por la que no iba a facilitar esos datos durante la comisión.

"No, no, si yo estoy encantada de estar aquí, no tengo un plan mejor que estar con ustedes. Tenemos el mejor plan, estar aquí", ha respondido posteriormente a los parlamentarios cuando le han cuestionado que no facilitara los datos por hacer demasiado larga la comisión. Eso sí, pese al comentario de Robles, ha seguido sin facilitar los datos durante su intervención a los miembros de la Comisión.

Al final, en los últimos minutos de su tercera intervención, ha leído el listado del coste de casi todas las misiones. Batallones multinacionales de la OTAN (232 millones), presencia reforzada en el Este de Europa (166,7 millones), fuerzas navales permanentes de la OTAN (368 millones), Líbano (179,3 millones), Colombia (12,9 millones), Irak (90,4 millones), Operación Atalanta (82,2 millones), Althea-Bosnia (0,77 millones), Senegal (39,1 millones) y Mali (56,9 millones).

En total, unidos a los 31,8 millones que ha costado la misión de adiestramiento de militares ucranianos en nuestro país, la cifra se sitúa en unos 1.250 millones de euros. A la ministra se le olvidó facilitar los datos de las misiones de adiestramiento militar de la Unión Europea en Somalia y República Centroafricana y el coste de la misión Sea Guardian que custodia las aguas del Mar Mediterráneo.

Material para Ucrania y la afganización de Líbano

La comparecencia de Robles no fue únicamente para hablar de las misiones en el exterior, sino también de otros puntos que habían pedido los grupos parlamentarios y, en ese escenario, la invasión rusa de Ucrania y el apoyo cerrado que los ministros de Defensa de la Unión Europea dieron en la jornada de ayer martes en Bruselas al Gobierno de Kiev, también tuvieron un protagonismo importante.

Cuestionada sobre el permiso de algunos países socios, cada vez más mayoritarios, de permitir a Ucrania que permita el uso del armamento donado para ataques en territorio ruso, ha dicho que el material militar que España envía a Ucrania no puede usarse para atacar en suelo ruso porque no tiene tanta capacidad como los misiles de largo alcance de tanto Estados Unidos como Reino Unido han facilitado a los ucranianos en las últimas semanas.

Respecto al acuerdo bilateral con Ucrania, que comprometía a España a entregar 1.000 millones de euros en armamento durante 2024, Robles ha dicho que algo más de 600 millones en material fue enviado antes del 30 de julio y que "estamos ahora con la segunda fase". En este sentido, ha dicho que nueve carros Leopardo 2A4 "están ya casi terminados, a punto de salir", que una nueva batería Hawk está ya en Polonia lista para ser introducida en Ucrania

Respecto a la misión de Líbano, de la que algunos grupos políticos han llamado a replantearla debido a su ineficiencia en los últimos casi veinte años, ha mostrado el compromiso del Gobierno con la misma y ha alertado del peligro de que el sur de Líbano entre en una situación de inestabilidad que luego no tenga remedio. "No podemos permitir que Líbano sea un nuevo Afganistán", ha dicho.

Robles se ha negado a retirar las tropas de manera unilateral de la misión de Líbano, como consideraba que le exigía el popular Conde, que ha querido aclarar que su partido habla de replantear la misión en el seno de las Naciones Unidas, tras lo que ha dado el monopolio de las "retiradas unilaterales vergonzantes" al PSOE, en alusión a las retirada por parte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de las tropas de Irak en el año 2004.