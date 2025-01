Francia está dispuesta a enviar militares a Groenlandia aunque descarta que Trump invada la isla

El Gobierno de Francia se plantea la posibilidad de enviar efectivos militares a Groenlandia si Dinamarca se lo pidiera, cosa que hasta ahora no ha hecho, pero al mismo tiempo descarta la posibilidad de que Estados Unidos invada esa isla del Ártico que el presidente estadounidense, Donald Trump, considera estratégica para su país.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha insistido este martes en una entrevista a la emisora Sud Radio en que "las fronteras de la Unión Europea (UE) no son negociables" y en que "si Dinamarca solicita la solidaridad de la UE, Francia responderá presente".

A la pregunta de si sería posible el envío de tropas europeas a Groenlandia, Barrot ha respondido "por qué no", antes de puntualizar que han empezado a hablar de esa cuestión con las autoridades danesas, que no es lo que están pidiendo. "Para Dinamarca, eso no se plantea por ahora", ha precisado el jefe de la diplomacia francesa, que a la cuestión de qué pasaría si Estados Unidos invadiera Groenlandia replicó que "eso no ocurrirá" y que "nadie tiene interés en invadir un territorio de la UE".

Estas declaraciones de Barrot se han producido pocas horas antes de que el presidente francés, Emmanuel Macron, reciba en París a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, después de que su Gobierno anunciara el lunes que va a reforzar su dispositivo de defensa en el Ártico con buques, drones y satélites a los que dedicará unos 2.000 millones de euros.

La reunión entre Macron y Frederiksen va a estar centrada, según el Elíseo, en cuestiones de competitividad europea, descarbonización, reducción de la dependencia industrial europea, pero también en el tema de la seguridad y la defensa europea con vistas a la preparación de la próxima cumbre de la Unión Europea (UE) el 3 de febrero.

Antes de recibir poco antes de mediodía a la primera ministra danesa, el presidente francés recibe esta mañana a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen para abordar esencialmente los mismos temas, incluido el de la defensa con el objetivo de dar apoyo a "la base industrial y tecnológica de defensa europea".

Antes de su entrada en funciones, Trump había dicho que no descartaba el uso de la fuerza militar o sanciones económicas para hacerse con Groenlandia, una isla que tenía intención de comprar a Dinamarca por estimar que es estratégica para la seguridad de Estados Unidos.