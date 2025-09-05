Francia se prepara para atender a 50.000 soldados heridos en caso de guerra en Europa

El Ministerio de Sanidad de Francia ha ordenado a los hospitales de todo el país prepararse para la posibilidad de recibir entre 10.000 y 50.000 soldados heridos en caso de conflicto armado en Europa. La medida fue adelantada por el diario galo Le Canard Enchaîné y confirmada por la ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, quien explicó en televisión que se trata de una estrategia de anticipación ante posibles escenarios bélicos en los próximos meses. Subrayó que no es algo extraordinario, sino "normal", dado que existen amenazas reales.

El documento interno enviado a las agencias regionales de salud pide diseñar un plan específico de centros médicos especializados, preparados para acoger tanto a combatientes franceses como extranjeros. Estos centros deberán situarse cerca de estaciones de tren o autobús, puertos o aeropuertos, para facilitar el traslado de pacientes desde las zonas de combate.

Evitar la improvisación y descoordinación del Covid

La orden busca evitar la improvisación y descoordinación vivida durante la pandemia de Covid, garantizando que el personal sanitario esté entrenado y preparado para un contexto de guerra, marcado por la escasez de recursos y un posible aumento de necesidades médicas ante un posible conflicto.

Aunque la instrucción llega en plena tensión geopolítica por la guerra en Ucrania, los medios franceses aclaran que no implica que Francia vaya a entrar en guerra ni que exista una amenaza directa de ataque, sino que responde a la previsión de que el país pueda actuar como base de retaguardia para la atención de miles de soldados.

Conviene recordar que no ha sido el único movimiento de Francia en torno a la guerra. En marzo, Francia distribuyó un "manual de supervivencia" a los ciudadanos para la guerra ante la "amenaza inminente".