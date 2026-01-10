La Armada se pone al mando de la misión naval de la OTAN en el Mar del Norte y el Báltico, áreas de influencia rusa

La Armada española va a asumir el mando de la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN (SNMG-1), una de las principales fuerzas marítimas de la Alianza Atlántica, durante los próximos cuatro meses. El puesto de mando de esa flota aliada estará a bordo de la fragata F102 Almirante Juan de Borbón, que será el buque insignia de la misión en un entorno estratégico clave frente a la influencia rusa en el Mar del Norte y el Báltico.

La previsión inicial era que el buque saliera del Arsenal Militar de Ferrol (La Coruña) el pasado jueves, pero el mal tiempo obligó a posponer la partida, que finalmente tiene lugar este sábado. La toma de mando será efectiva cuando la embarcación española llegue al puerto de Den Helder, puerta base de la Armada Real de los Países Bajos, donde dará el relevo a la embarcación aliada que actualmente ostenta el mando.

El máximo responsable de esta misión durante el mando español va a ser el contraalmirante Joaquín Ruiz Escagedo, que contará con un Estado Mayor que en su gran mayoría va a estar conformado por marinos españoles, que le prestarán su apoyo en la coordinación de las diferentes operaciones que tendrán que llevar a cabo durante esos cuatro meses y en la integración de las unidades aliadas bajo su control.

La SNMG-1 opera en el Mar del Norte, el Atlántico Norte y áreas del Báltico, y su presencia se centra en disuasión, defensa colectiva y vigilancia marítima. La fuerza representa un instrumento permanente de respuesta rápida de la OTAN, con el objetivo de reforzar la seguridad europea ante el aumento de la actividad naval rusa y la presión en las fronteras del norte del continente.

Para complementar sus capacidades, la fragata embarca un helicóptero SH-60B, un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina, y personal especializado como médicos y controladores de aeronaves en la mar. Estas unidades permiten una capacidad de acción integral, desde vigilancia aérea y marítima hasta defensa de la propia fuerza y apoyo a operaciones conjuntas de la Alianza en aguas críticas.

El mando de la SNMG-1 busca también reforzar la interoperabilidad entre las marinas aliadas y consolidar una presencia aliada sostenida en un entorno de creciente tensión. Este despliegue refuerza, asimismo, la presencia de la OTAN en aguas cercanas a Rusia, asegura la capacidad de respuesta rápida ante crisis y consolida la cooperación operativa con países aliados, elevando la proyección naval española en el contexto geoestratégico europeo.