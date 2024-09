Medina Cantalejo y Figueroa Vázquez a punto de llegar a las manos en la última reunión arbitral

Los 20 árbitros de campo y los 40 asistentes de línea iniciaron por segundo año consecutivo su pretemporada en Las Caldas, Oviedo, junto con los cinco colegiados específicos de vídeo arbitraje, los cuales componen el cuerpo específico de VAR.

La pretemporada arbitral fue desde el 28 de julio hasta el 1 de agosto y de lo que más se habló durante esos días entre los árbitros fue de la tensión entre Luis Media Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Ábitros (CTA) y Jorge Figueroa Vázquez, colegiado descendido la temporada anterior y parte del grupo específico de VAR.

Según la información publicada en Relevo por Natalia Torrente, otros colegiados presentes afirman que Figueroa Vázquez no perdona haber sido descendido sin haber cumplido "la edad" –a los 45 años, salvo excepciones, el CTA no renueva a ningún árbitro de Primera– a Medina Cantalejo. La causa del descenso fue por "criterio técnico", pero parece que el árbitro andaluz está convencido de que no es por eso.

Lo que dolió verdaderamente a Figueroa Vázquez fue el no haber sido avisado de su descenso y no haberse podido despedir de los suyos en el campo, como suelen hacer los colegiados. Ambos protagonistas, mantenían una buena relación desde hacía años por temas externos al futbol, pero a pesar de ello, Medina Cantalejo ocultó al colegiado que el CTA no renovaría su contrato como árbitro de campo. Para compensar, se le ofreció pasar a ser árbitro de VAR.

Los hechos ocurrieron la última noche de la pretemporada en Las Caldas, una velada en la que los árbitros tienen por costumbre salir a tomar algo y conocida como "Noche de Halloween", el nombre viene al pelo. Fue entonces cuando Figueroa Vázquez aprovechó para recriminarle a Medina Cantalejo su decisión. Algo que al presidente del CTA no sentó nada bien y por lo cual el tono de la conversación y la tensión fue aumentando, incluso hasta el punto de estar cerca de llegar a las manos. José María Sánchez Martínez fue quien tuvo que separarles para que no llegará a mayores.

Actitudes como estas por parte del CTA que parece que se van sucediendo según pasan las temporadas y que suele protagonizar el propio Median Cantalejo y que manchan la reputación de la institución en plena crisis del caso Negreira.