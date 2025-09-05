Sergio Scariolo vivió ante Grecia su último partido partido al frente de la selección española de baloncesto. Tras más de una década al mando de España, el técnico italiano cierra un ciclo que lo ha convertido en el entrenador más laureado de la historia del baloncesto español.

"Ellos son el futuro. Se lo merecían y estoy muy orgulloso de cómo han competido. Ha sido como cerrar una puerta y que se abriera otra que dé la luz" afirmó Scariolo, visiblemente emocionado. En cuanto a lo deportivo, no fue la despedida soñada para el seleccionador español: "Lamento que hayamos sacado poco provecho en estos dos últimos partidos, aunque la emoción es ver a esta gente que se ha visto muy por debajo en el marcador y no se han arrugado. Han luchado y me siento triste por ellos". El italiano cierra un ciclo y comienza ahora su nueva etapa al frente del Real Madrid.

"Gracias a todos, a la que para siempre será LaFamilia, y a los que nos han apoyado. 15 años dan para mucho: aprender, construir, estrechar amistades, y enseñar al mundo como se gana y como se pierde, dandolo todo para tu Equipo", expresó el seleccionador español en sus redes sociales tras la despedida.

Un legado eterno

Scariolo asumió por primera vez el cargo en 2009, hasta 2012. En 2015 regresó, extendiendo su mandato 10 años más, en los que dejó una huella imborrable. Bajo su dirección, España conquistó cuatro Eurobaskets (2009, 2011, 2015 y 2022), un Mundial en 2019 y medallas olímpicas en Londres 2012 (plata) y Río 2016 (bronce). Su capacidad para renovar el equipo, combinar veteranía y juventud, y mantenerlo competitivo en todas las grandes citas internacionales ha sido su gran seña de identidad.

El entrenador italiano ha sido un maestro no solo en la estrategia, sino también en la gestión del equipo. Su cercanía con los jugadores y su habilidad para motivarles en los momentos clave han sido fundamentales para los éxitos del equipo.

Con la marcha de Scariolo, se cierra un capítulo dorado en la historia del baloncesto español. Su nombre quedará ligado a los momentos más brillantes del equipo, y su influencia seguirá presente en la mentalidad de quienes representen a España en el futuro.