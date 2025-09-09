La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado el horario del partido aplazado de la segunda jornada de Primera Federación, entre el Real Madrid Castilla y el Racing de Ferrol. El duelo estaba inicialmente fijado el 7 de septiembre de 2025, pero el Real Madrid solicitó el cambio de fecha por "tener la plantilla del equipo (que es de 22 futbolistas) reducida a menos de 11 futbolistas (concretamente, 10) por el hecho de tener 3 jugadores en situación de baja médica y 9 convocados con sus respectivas selecciones nacionales". Finalmente la RFEF ha fijado el partido el miércoles 17 de septiembre a las 17:00 horas.

ℹ️ Establecida la 𝗳𝗲𝗰𝗵𝗮 y el 𝗵𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 del 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗮𝗽𝗹𝗮𝘇𝗮𝗱𝗼 @lafabricacrm - @racingferrolsad (jornada 2): ▫ 𝟭𝟳 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟳:𝟬𝟬 𝗵𝗼𝗿𝗮𝘀. 🔗 https://t.co/hT7Qfxd40y#RealMadridCastillaRacingClubFerrol |… pic.twitter.com/7mo7EBXd9j — Primera Federación Versus e-Learning (@Primera_RFEF) September 8, 2025

La RFEF anunció que la nueva fecha sería acordada por ambos clubes. Real Madrid Castilla y Racing de Ferrol acordaron disputar el encuentro el 12 de noviembre de 2025, pero la Federación se ha negado. "Habiéndose alcanzado acuerdo entre los clubes para proponer la celebración del encuentro aplazado el miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 17:00 horas, una vez analizado el calendario de la competición y teniendo presente la conveniencia de disputar el encuentro aplazado en la fecha disponible más próxima posible, para favorecer la más pronta recuperación del normal desarrollo de la competición: Fijar como fecha y hora de disputa del encuentro REAL MADRID CASTILLA – RACING CLUB FERROL, correspondiente a la jornada 2ª del grupo 1 de Primera Federación, la siguiente: - 17/09/2025 a las 17:00 horas."

Esta decisión ha generado malestar en el conjunto de Álvaro Arbeloa, ya que dos días más tarde, el viernes 19 septiembre, el Castilla disputa su encuentro de la cuarta jornada a las 19:30 de la tarde ante el Club Atlético Osasuna "b". Esto quiere decir que, entre la finalización del partido ante el Racing de Ferrol y el inicio del encuentro frente al Osasuna "b", el filial del Real Madrid tan solo tendrá menos de 55 horas de descanso.

💪 ¡El Castilla debuta este miércoles en la Premier League International Cup!

🆚 @WolvesAcademy

⏰ 20:00 CEST

▶️ RM Play & RMTV — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) September 8, 2025

Antes del partido ante el Racing de Ferrol, el Real Madrid Castilla jugará ante el filial del Wolves el miércoles 10 de septiembre a las 20:00 y el domingo 14 de septiembre a las 16:00, la tercera jornada de Primera Federación frente al Athletic Club "b".

​