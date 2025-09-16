El Real Madrid eleva la voz: así es el informe que enviará a la FIFA

El Real Madrid ha decidido ir más allá y dar un paso insólito. El conjunto merengue va a presentar un dosier a la FIFA en el que se denunciarán las actuaciones del arbitraje español en su contra. La gota que colmó el vaso fue la expulsión a Huijsen el pasado sábado en Anoeta. En la versión del club y la de Xabi Alonso, la decisión de Gil Manzano fue incorrecta debido a que Militao se encontraba paralelo a la jugada, y la falta se produce a más de 40 metros de la portería de Courtois.

🚨 ''Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal, tío''. Xabi Alonso. #DeportePlus pic.twitter.com/KXobFldJvQ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 13, 2025

El contenido del informe

Según informa The Objective, en el informe se recogen varias quejas de esta temporada, pero también de otras acciones pasadas. El club pretende aglutinar tanto acciones en las que considera que han sido perjudicados, como estadísticas que respaldan estas quejas. Con esta medida, el Madrid pretende que la FIFA sea consciente del nivel del arbitraje español, respaldado por el Comité Técnico Arbitral (CTA).

En primer lugar, el dosier incluirá una comparación de la roja de Huijsen con una acción muy similar de Íñigo Martínez, en la que Gil Manzano señalizó tarjeta amarilla para el defensor del conjunto azulgrana. Además, se abordarán otras acciones como los goles anulados en el partido disputado en el Santiago Bernabéu ante el Mallorca, el no funcionamiento del VAR en Vallecas en el encuentro entre el Rayo Vallecano y el F.C Barcelona o el fuera de juego no señalado en el gol de Giulano Simeone ante el Deportivo Alavés.

Por otra parte, se incluirán datos estadísticos comparativos entre el conjunto merengue y el F.C Barcelona, que hizo públicos el club en Real Madrid TV. El primero de ellos es el saldo de expulsiones. En el siglo XXI, el conjunto catalán posee un saldo positivo de +65 tarjetas rojas (166 de rivales por 101 propias). En cambio, el saldo del Madrid es de -2 expulsiones, una diferencia notable. En cambio, en competición europea este dato se equilibra: +12 expulsiones para el Barcelona y +13 para el Madrid.

Otro aspecto tratado son los goles anulados a cada equipo. Al conjunto madrileño le han anulado 38 goles, por los 14 de los catalanes. En Champions, el balance es de tres goles anulados al Real Madrid y dos al F.C. Barcelona. En cuanto a los penaltis señalados a cada equipo sucede algo parecido. Hay una diferencia de 14 penaltis señalados en contra el Madrid con respecto al conjunto culé. Un dato que se vuelve a igualar en Europa: 19 en contra del Madrid y 17 en contra del Barça.

Con todos estos dato, el Real Madrid pretende que el máximo organismo del fútbol a nivel mundial sea conocedor de la situación. Hasta la fecha, no consta ninguna intervención de la FIFA por un hecho arbitral de un partido concreto. El máximo organismo del fútbol mundial solo interviene en relación a los órganos rectores de la federación, pero el conjunto merengue tratará de llegar hasta donde la ley le permita.