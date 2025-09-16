Javier Tebas propone implantar el VAR "a la carta" en Primera División

El presidente de La Liga, Javier Tebas, fue preguntado en la presentación de la nueva colección de cromos Panini de la emporada 2025/2025 por los temas más polémicos de estas primeras jornadas de campeonato. Como no podía ser de otra manera, Tebas habló del partido del F.C. Barcelona en el Johan Cruyff, la expulsión a Dean Huijsen en Anoeta y el dossier que el Real Madrid va a entregar a la FIFA.

En cuanto a la expulsión del defensor madridista en el partido contra la Real sociedad, Tebas no quiso mojarse. "No voy a opinar si es roja o no. Lo hará el CTA si pone esa jugada entre las conflictivas", expresó el presidente de La Liga. Acto seguido, Tebas dejó claro cuál es la solución para evitar este tipo de polémicas, en las que el VAR no llama al colegiado para que vuelva a revisar la jugada y le permita valorar si la decisión tomada es la correcta. "Creo que debemos ir hacia el modelo que se utiliza en Primera RFEF, no esperar que haya una sala VAR sino que los entrenadores tienen dos opciones durante el partido".

El nuevo VAR de Primera RFEF

En Primera RFEF, esta temporada se ha implementado lo que se conoce vulgarmente como el VAR "low cost" o "a la carta". A diferencia de en primera y segunda división, aquí son los propios entrenadores quienes se encargan de solicitar al árbitro que revise una acción. Para solicitar la revisión, entregan una tarjeta al cuarto árbitro en el mismo momento en el que se produzca la acción. Cada equipo cuenta con dos solicitudes de revisión por partido y en el caso de que la decisión sea corregida, el club implicado recupera la solicitud. En cambio, si el árbitro mantiene la decisión tomada en primera instancia, el club pierde una solicitud de revisión.

Javier Tebas afirmó que "con esta medida acabaríamos con muchas polémicas. Es el propio árbitro del partido, a petición de los jugadores, quien va a ver la jugada. He estado viéndolo y creo que terminaríamos con muchas polémicas". De hecho, la intención del presidente de La Liga es que este sistema llegue mucho más allá. "Si seguimos así en los próximos partidos, sí que me gustaría que la Federación comunicase a la FIFA que lo pensase en instalar", expresó Tebas.

Un sistema que no convence

En cambio, la realidad del VAR en Primera Federación es otra. En estas tres primeras jornadas, muchos equipos han protestado, principalmente por dos razones. La principal es que, al no disponer del presupuesto que tiene el sistema en las categorías superiores, las imágenes proporcionadas a los árbitros, en ocasiones, no permiten esclarecer la jugada. Tan solo seis cámaras en todo el estadio están asociadas al VAR. La segunda es que los entrenadores tienen la oportunidad de solicitar una revisión, únicamente para parar el ritmo del juego o perder tiempo si el resultado les favorece.

En lo que llevamos de temporada, numerosos partidos se han extendido más allá del minuto 100 debido a las cuatro revisiones de VAR, como mínimo. Algo que choca con la intención de La Liga de mejorar el tiempo efectivo de juego. Si comparamos los minutos efectivos de juego, la Primera División española se sitúa en el último lugar del ranking de las cinco grandes ligas.