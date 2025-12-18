Toni Nadal sentencia la ruptura de Alcaraz y Ferrero: "El jugador paga para oír lo que quiere"

Si alguien puede hablar de tenis en el deporte español, y más de la relación entre entrenador y jugador, ese es Toni Nadal, ya que el tío de Rafa le entrenó durante más de una década y le formó para ser la estrella mundial que siempre será. Toni ha hablado de la ruptura de Alcaraz con Juan Carlos Ferrero.

"Lo lógico era seguir, me sorprende porque Alcaraz termina como número 1 del mundo", dijo con sorpresa Toni en el inicio de la entrevista que tuvo en Onda Cero.

El exentrenador de Rafa dio sus sensaciones sobre por qué ha podido pasar todo esto: "La decisión entiendo que es de Carlos porque Ferrero ha manifestado que quiere seguir, entonces imagino que la decisión no es tenística. Las relaciones en el mundo del tenis son difíciles porque el que paga, que es el jugador, normalmente paga para escuchar lo que quiere oír".

Otro símbolo del tenis español que ha hablado es Álex Corretja. Lo hizo en la Cadena SER: "Me ha sorprendido mucho, me ha entristecido y no es una buena noticia para ninguno de los dos. No creo que estuvieran tan mal para que se desencadenara todo de una forma tan precipitada".

Además, el exjugador español no quiso teorizar acerca de las razones de la ruptura: "La decisión es algo que solo Juanki y Carlos deben responder, es algo muy personal de los dos. Hasta que no le expliquen, tendremos que estar al margen. Es un tema muy privado".