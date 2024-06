Pau Gasol sobre Ricky: "Hay que darle ese respeto que se merece"

Pau Gasol ha sido galardonado esta mañana con el premio Resiliencia 2024 en el Colegio Oficial De Médicos de Madrid como reconocimiento no solo a su carrera deportiva si no también a su capacidad para superar adversidades y convertirse así en un modelo a seguir para nuevas generaciones tanto si son deportistas como si no.

El acto ha contado con la presencia varias de las personas que lo han acompañado durante su carrera, como Joan Montes, su primer entrenador; Pepe Casal, su primer preparador físico; Felipe Reyes, ex jugador de baloncesto y campeón del mundo con Gasol y otros representantes del deportes español como, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes; Miguel Sagarra, secretario general del Comité Olímpico Español; Vicente del Bosque, ex seleccionador español, entre otros.

La presidenta del IER (Instituto Español de la Resiliencia), la Dra. Rafaela Santos, ha presentado a Gasol como una inspiración que trasciende el deporte. Que su manera de enfrentar los desafíos y las adversidades le hace merecedor del premio. Tras agradecer la entrega del premio, el ex jugador ha explicado lo que es la resiliencia para el y como es una visión hacia las adversidades contagiosa y ‘embriagadora’.

Tras su discurso ha dado un momento a la prensa para contestar preguntas. Ha querido felicitar al UCAM Murcia por su primera final de liga en su historia y ha dado la enhorabuena al Real Madrid por su meteórico ascenso estas últimas semanas, con La Liga, la Champions y el pase a la final de la Liga Endesa.

Habló sobre lo que diferencia al equipo blanco del FC Barcelona en la actualidad y como ir a mejor: "Hay que aprovechar la experiencia de este año para tener continuidad y hay que aprender de los errores para el año que viene poder ganar títulos y tener otra conversación".

Además ha comentado la ausencia de Ricky Rubio en la lista del equipo preolímpico: "Ricky tiene que tomar sus decisiones y entender dónde está, cómo se encuentra y es totalmente coherente, entendiendo también lo que ha ido pasando este último año. Hay que darle ese respeto que se merece".

Pau quiso hacer hincapié en que si lo que necesita es apoyo y cariño, hay que dárselo: "simplemente estar ahí dándole apoyo y el cariño que nos pida y proactivamente arroparle".