Mario Hezonja ha protagonizado el gran culebrón del verano en el mundo del baloncesto. El croata pasó en cuestión de horas de estar de tener pie y medio fuera del Real Madrid con destino al eterno rival, el Barcelona, a generar un inmenso terremoto con sus declaraciones tras la final de Liga Endesa ante el UCAM Murcia, hasta que finalmente ha decidido renovar con el conjunto blanco.

"Como sabéis, me convertí en un agente libre después del último partido de la temporada y soy libre para decidir donde quiero jugar en los siguientes años. No llegué a ningún acuerdo con nadie ahora y como dije siempre me lo escucharíais de mi primero", relató.

El croata llevaba muchos meses de tira y afloja sobre su futuro. Las desavenencias con el Madrid, representadas por la final de Copa del Rey y su celebración -rechazó todas y cada una de las propuestas de renovación- dieron paso a los rumores: primero se aseguró que terminaría en el Panathinaikos, que le habría tentado con una mareante oferta. También se le situó en el Partizan de Belgrado o de vuelta a la NBA.

Todo explotó la semana pasada cuando Mundo Deportivo avanzó el acuerdo entre el Barça y Mario Hezonja. Todo parecía cerrado, pero el croata dio un giro de guión inesperado a su futuro con unas declaraciones que le cerraron, de manera definitiva, las puertas del Barcelona

En el Madrid me han recibido con los brazos abiertos cuando se decía mierda de mí que era mentira y me gustaría devolver todo ese cariño con más años de éxitos", dijo Hezonja tras la victoria blanca en el tercer partido de la final ante el UCAM. "Me gustaría darle al Real Madrid y a nuestra afición muchos más títulos en los próximos años. Ojalá pase.

Hezonja, como bien apuntó Mundo Deportivo, había firmado un acuerdo por cinco temporadas a razón de 3 millones de euros netos por cada una de ellas. La firma con sello oficial del Barcelona servía como precontrato y debía presentarse en la sede de la ACB para que el Madrid decidiera si ejercía el derecho de tanteo, igualándola y reteniendo al jugador, o no hacerlo. El contrato con el Barça solo se hubiera firmado, finalizados los plazos, el Madrid no ejecutara el tanteo. Todo esto quedó en agua de borrajas tras las sorprendentes declaraciones de Mario.

Hezonja, tras el cabreo monumental del Barça, decidió no hacer valer el precontrato y firmar su renovación por el Madrid.

y su acuerdo cerrado que entró con fuerza. No firmó ningún contraro, pero sí un acuerdo para regresar al que fue su club entre 2012 y 2015.