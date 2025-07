La vida tienen momentos que pueden cambiar para siempre el sino de un jugador de baloncesto o de cualquier deportista. Uno de esos momentos le llegó a Sergio Llull en 2015 cuando estuvo a punto de irse a la NBA. Los Houston Rockets llamaron a su puerta y él dijo no.

El base español estuvo a punto de irse a la NBA en 2015 para jugar en los Houston Rockets, pero no le convenció la propuesta. Mucha gente le pregunta si se arrepiente de esa decisión y él, aún hoy en 2025 y en el Real Madrid, mantiene que volvería a tomar la misma decisión.

"No me arrepiento en absoluto. Fue mi decisión, y la correcta porque fue mía. Los Rockets vinieron, salimos a cenar y hasta me pusieron a James Harden al teléfono. Salí de allí diciendo: "Me voy". Estaba casi convencido", comentó Llull en el canal de Youtube de la Federación Española de Baloncesto.

Eso sí, el que tuvo también un poder importante en el contexto de esta posible salida fue el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Si el mandatario no hubiese puesto de su parte para retener a Sergio quizá ahora no estaría en el Real Madrid.

"Se lo dijimos al Madrid. Florentino me llamó y me ofrecieron un contrato de seis años con un aumento salarial, aunque aún lejos de lo que ofrecía la NBA. Al final, lo sopesamos todo, y mi decisión fue quedarme", confesó Llull. Tras 10 años, Sergio es leyenda blanca y el tiempo le ha dado la razón a su no a la NBA.