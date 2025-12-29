Dos muertos en el accidente mortal del vehículo de Anthony Joshua, que resulta herido

El colmo de la mala suerte. El boxeador británico de origen nigeriano Anthony Joshua, ganador del combate mediático de hace unos días ante el Youtuber Jake Paul, resultó herido este lunes en un accidente de tráfico en la propia Nigeria.

El saldo del accidente dejó dos muertos en el estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria. Incluso hay imágenes del momento en el que le sacan del coche.

Just look at the state of Nigeria. After a major accident involving Anthony Joshua that sadly claimed two lives, there was no proper emergency response,no ambulance, no medical care. Instead, he was made to sit in front of a police van, ignoring basic safety protocol for… pic.twitter.com/oPUB00aj5v — Faithful Wife. (@calistanneka2) December 29, 2025

"Joshua resultó herido hoy en un accidente en la autopista Lagos-Ibadan. Dos personas fallecieron en el accidente", dijo a EFE el portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) de Ogun, Afolabi Odunsi.

Según dichas informaciones, el todoterreno en el que viajaba chocó contra un camión estacionado en la zona de Makun y aunque el boxeador está a salvo todavía queda por ver los problemas físicos que pueden derivarse de este suceso.

Testigos del accidente dijeron al diario local The Punch que Joshua viajaba como pasajero en un Lexus, acompañado por otra persona en los asientos traseros, mientras que el conductor y un acompañante murieron al estrellarse contra un vehículo estacionado; su equipo de seguridad circulaba detrás del automóvil antes del impacto.