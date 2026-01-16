Arranca Boxing Talents, el torneo que impulsa a la nueva generación del boxeo español

El panorama del boxeo español se prepara para una de las apuestas más ambiciosas de los últimos años con el lanzamiento de Boxing Talents, un torneo nacional que unirá boxeo Profesional y Clásico Élite (amateur) en un mismo formato competitivo.

Boxing Talents nace con una vocación clara: detectar talento emergente, facilitar el salto al

profesionalismo y ofrecer una plataforma real de proyección nacional e internacional para los

boxeadores y boxeadoras con mayor futuro del país que buscan consolidar sus carreras.

El torneo, que recorrerá varias ciudades españolas hasta su gran final el próximo mes de mayo,

reunirá a púgiles procedentes de distintos clubes y comunidades autónomas, que competirán bajo criterios de ranking, méritos deportivos y evaluación técnica. Todos ellos deberán mantener su licencia federativa en vigor durante la competición (profesional o amateur), además de cumplir con los requisitos y permisos exigidos por sus federaciones de origen. Durante el torneo, los boxeadores y entrenadores podrán participar en otros eventos pugilísticos, siempre y cuando se respeten las fechas de recuperación.

Categorías y sedes



Boxing Talents I contará con dos grandes bloques de participación: la categoría Profesional

(máximo de cinco combates), en modalidades masculina (-70 kilos) y femenina (-60); y la categoría Boxeo Clásico Élite, con ocho divisiones masculinas (50-55 kilos, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75- 80, 80-90 y +90) y tres femeninas (51-54 kilos, 54-57 y 65-70), seleccionadas todas ellas por ranking y méritos deportivos.

El formato de competición será de eliminatoria directa, dividido en tres fases que se disputarán en diferentes lugares de la geografía española: cuatro cuartos de final en Aragón (mes de febrero), Galicia (febrero), Castilla-La Mancha (marzo) y Comunidad Valenciana (abril); dos semifinales en la Comunidad Valenciana (abril) y la Comunidad de Madrid (abril) o Galicia (mayo); y la gran final en la Comunidad de Madrid (mayo). La organización facilitará las sedes y fechas definitivas tan pronto como sea posible.

Los combates profesionales se disputarán a cuatro asaltos de tres minutos, mientras que los

enfrentamientos Élite serán a tres asaltos de tres minutos. En todos los casos, habrá un minuto de descanso entre cada round. No se permiten empates: en caso de igualdad de puntuaciones, se aplicarán los criterios del reglamento arbitral para declarar un vencedor.

Los pesajes se realizarán la tarde previa a cada velada y el incumplimiento del peso supondrá la

eliminación directa del torneo.

Reality televisivo





Además del componente puramente deportivo, Boxing Talents incorpora un elemento innovador: el lanzamiento de Boxing Talents TV, un reality que seguirá a los boxeadores seleccionados en su día a día, sus entrenamientos y su camino hacia el éxito, ofreciendo una visibilidad inédita en el boxeo español.

Igualmente, la organización ha diseñado un modelo de apoyo integral al deportista. Los boxeadores y sus entrenadores principales tendrán cubiertos los gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas durante la competición, lo que garantiza igualdad de condiciones para clubes de toda España.

Premios económicos, contratos profesionales...



En el apartado de premios, los campeones profesionales recibirán un cinturón Boxing Talents, un premio económico de 3.000 euros, la posibilidad de firmar un contrato profesional con la

promotora y una plaza en futuros eventos internacionales frente a rivales de países como Portugal o México. En categoría Élite, los campeones obtendrán el cinturón y una plaza asegurada en la siguiente edición profesional, además de opciones reales de proyección internacional.

El proceso de inscripción ya está abierto y está dirigido exclusivamente a clubes y escuelas de

boxeo. Los participantes deberán contar con licencia federativa en vigor, certificado médico, aval de su club y compromiso de asistencia a todas las fases del torneo. La fecha límite para enviar solicitudes es el 20 de enero de 2026, y la lista oficial de seleccionados se hará pública a partir del 1 de febrero a través de los medios, redes sociales y canales oficiales del torneo.



El aval de Manel Berdonce





Asimismo, cabe destacar que la selección de participantes corre a cargo de Manel Berdonce,

histórico referente del boxeo español y exseleccionador nacional, cuya trayectoria como boxeador olímpico, entrenador y formador garantiza un criterio riguroso, profesional y objetivo.

Conocido como el Tigre de Tetuán, Berdonce es una auténtica institución del boxeo español, tanto por su brillante trayectoria como boxeador -campeón del Mundo Hispano y de España, en este caso durante nueve años consecutivos, además de número uno de Europa, entre otros logros-, como por su extensa y exitosa labor como entrenador y seleccionador nacional -miembro del equipo nacional a lo largo de más de 13 años, fue seleccionador principal durante siete-, además de haber sido galardonado con la Medalla de la Real Orden del Mérito Deportivo, que es la más alta distinción que se otorga al deporte en España.

Con Boxing Talents, el boxeo español da un paso decisivo hacia la profesionalización del talento

joven, conectando clubes, entrenadores y púgiles en un proyecto que pretende marcar un antes yun después en el panorama pugilístico nacional.

Si eres amante del noble arte, ya estás tardando en apuntarte en Boxing Talents a través del correo inscripciones@boxingtalents.com. Recuerda que tienes de plazo hasta el día 20 de enero de 2026, a las 12:00 horas.