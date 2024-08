La nueva Champions depara auténticos bombazos a las primeras de cambio

El sorteo de la Champions League, celebrado este jueves en Mónaco, ha deparado duelos de altísimo nivel de cara a la novedosa fase liga que se estrena esta temporada 2024/25.

Los cuatro equipos españoles participantes (de un total de 36) ya conocen a sus rivales, aunque aún falta conocer el calendario definitivo que será dado a conocer el próximo sábado.

El FC Barcelona es el mejor parado de los cuatro españoles en el sorteo, donde dos leyendas del fútbol como Cristiano Ronaldo y Gianluigi Buffon han ejercido de manos inocentes tras ser premiados por la UEFA. Los de Hansi Flick recibirán la visita del Bayern de Múnich, su exequipo como rival más complicado junto al Borussia Dortmund, en la búsqueda de los octavos de final de la Champions. Además, los culés jugarán contra el Atalanta, Young Boys y Brest en el Lluís Companys, mientras que sus visitan serán al Benfica, Estrella Roja y Mónaco, además de la ya citada a Dortmund.

Peor parado ha salido el Real Madrid. El 15 veces campeón de Europa tendrá una visita durísima a Anfield para medirse al nuevo Liverpool de Arne Slot. También viajarán los de Carlo Ancelotti a Bérgamo (Atalanta), Lille y Brest, mientras que sus partidos en el Santiago Bernabéu serán frente al Dortmund (en la reedición de la última final de Champions en Wembley), el Milan de Álvaro Morata, Salzburgo y Stuttgart.

París Saint-Germain y Leipzig serán las piedras de toque del Atlético de Madrid, con Leverkusen y Benfica como complicados compañeros de viaje. Luis Enrique y Xabi Alonso se cruzarán en el camino del conjunto dirigido por el Cholo Simeone, con el objetivo de colarse entre los ocho primeros y no tener que jugar el play in. Los colchoneros recibirán a Leipzig, Leverkusen, Lille y Slovan de Bratislava, mientras que sus visitas serán a París, Lisboa (Benfica), Salzburgo y Praga.

Sin duda el equipo español peor parado es el debutante Girona, aparentemente debilitado este curso tras la marcha de jugadores como Artem Dobvyk, Savinho o Yan Couto. Los de Míchel se medirán en Montilivi a rivales de la talla de Liverpool y Arsenal —además de al Feyenoord y Slovan de Bratislava— y rendirán visita a PSG, Milan, PSV Eindhoven y Sturm Graz. Palabras mayores para un conjunto, el gerundense, que a pesar de todo no entiende de complejos y tratará de alcanzar los octavos de final.

De entre los principales favoritos, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique es el menos afortunado en el sorteo al encontrarse en su camino a Manchester City, Bayern, Atlético de Madrid, Arsenal, PSV, Salzburgo, Girona y Stuttgart.

Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola —que fue el primer equipo que apareció en las papeletas— se las verá con Inter de Milán, PSG, Brujas, Juventus, Feyenoord, Sporting de Portugal, Sparta de Praga y Slovan de Bratislava.

Los 36 clubes ya conocen a sus rivales, pero aún falta por determinarse el calendario de esta fase liga —que será dado a conocer el próximo sábado—, en la que los ocho primeros clasificados pasan directamente a los octavos de final. Los 16 equipos siguientes (del 9 al 24) buscarán en una eliminatoria su pase a octavos y, a partir de ahí, eliminatoria como hasta ahora y con posibilidad de que se enfrenten los equipos del mismo país.

Por tanto, la nueva Champions tiene más clubes (de 32 a 36), más jornadas (de 6 a 8) y más partidos (de 96 a 144), antes de la ronda de eliminatorias y de la gran final que se celebrará el 31 de mayo de 2025 en Múnich. Más espectáculo y más dinero con el que la UEFA busca salvar una competición que estaba bastante tocada y, de paso, hacer frente a una amenaza, la de la Superliga de Florentino Pérez, que todavía sigue latente.



Rivales de los equipos españoles en la Champions 2024/25

Real Madrid: Borussia Dortmund (C), Liverpool (F), Milan (C), Atalanta (F), Salzburgo (C), Lille (F), Stuttgart (C) y Brest (F).

FC Barcelona: Bayern Múnich (C), Dortmund (F), Atalanta (C), Benfica (F), Young Boys (C), Estrella Roja (F), Brest (C) y Mónaco (F).

Atlético: Leipzig (C), Paris Saint-Germain (F), Bayer Leverkusen (C), Benfica (F), Lille (C), Salzburgo (F), Slovan Bratislava (C) y Sparta de Praga (F).

Girona: Liverpool (C), PSG (F), Arsenal (C), Milan (F), Feyenoord (C), PSV Eindhoven (F), Slovan Bratislava (C) y Sturm Graz (F).