‘Bienvenidos a Shutter Island’, podría rezar perfectamente en la fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Porque el coliseo blanco es un psiquiátrico futbolístico sin parangón. Numerosas ocasiones para el Real Madrid y para un muy buen Stuttgart, que acudió sin complejos a la capital de España, tras haber acabado segundo en la pasada Bundesliga. Al final, lo de (casi) siempre: victoria de los merengues (3-1) para iniciar con buen pie su camino hacia la Decimosexta.

Con buen pie... en cuanto al resultado, que no el juego. Los de Carlo Ancelotti siguen sin convencer. Fue un Madrid de dos caras, que después de haber sufrido de lo lindo en la primera parte, arrancaron la segunda con el gol de Mbappé. Pudo haber caído el segundo, pero lo que llegó fue el 1-1. De nuevo la zozobra en el Bernabéu... hasta que Rüdiger, en el 82’, y el descarado Endrick, en la última acción de la noche, se encargaron de amarrar el triunfo blanco.

Tres puntos en los que fue decisivo Thibaut Courtois. El cancerbero belga estuvo imperial con varios paradones de muchísimo mérito: logró el MVP del partido, merecidísimo, y eso lo dice todo. El mejor portero del mundo volvió a vestirse de santo.

Con Bellingham y Tchouaméni

El Madrid se presentaba ante su público en su competición fetiche, en un partido en el que Ancelotti recuperaba para la causa tanto a Jude Bellingham como a Aurélien Tchouaméni. Quien se quedó de inicio en el banquillo -tras acabar tocado en San Sebastián- fue Militao, así que Carletto optó por colocar a Carvajal de central y meter a Lucas Vázquez de lateral derecho. Sufrió muchísimo el de Leganés en el eje de la zaga y el técnico italiano rectificó metiendo en el campo a Militao, devolviendo a Carvajal a su puesto natural.

El Stuttgart, arropado por unos 4.000 aficionados en las gradas, salieron sin complejos y gozaron de la primera gran ocasión cuando apenas se llevaban dos minutos, pero Leweling se encontró con un sensacional Courtois. El Real Madrid empezó frío y el cuadro de Sebastian Hoeness siguió apretando, con dos ocasiones claras que les hacían merecedores del 0-1.

El Madrid pagaba sus desajustes defensivos y su falta de concentración. Sólo había margen para la mejora y, aunque le costó encontrarla, el conjunto local acabaría reaccionando gracias a Mbappé y Rodrygo. Pero el protagonista de la noche estaba bajo palos. Courtois tuvo tres intervenciones claves, sobre todo un uno contra uno ante Angelo Stiller. El ‘nuevo Kroos’ llegó desde atrás tras una sensacional combinación alemana, pero el belga achicó a la perfección, haciéndose gigante para sostener a los suyos.

Mbappé y Rodrygo tuvieron en sus botas el 1-0, sin acierto en ninguno de los dos casos. Inmediatamente después, el Stuttgart recogió una pérdida de Vinícius, que intentó una lambretta, para errar un tres para dos, pero el disparo de Undav tocó en un defensa primero y en el larguero después. Réplica madridista en la siguiente jugada, con un remate con la izquierda de Rodrygo tras un recorte que rechazó un defensor alemán casi en la línea de gol.

Mucho mejor entonces el Real Madrid, que se encontró con un penalti en una jugada embarullada por un supuesto golpe de Mittelstädt a Rüdiger, aunque el VAR corrigió al colegiado. El defensor alemán no tocó al defensa madridista. Como reza el encabezado de esta crónica, ‘Bienvenidos a Shutter Island’. Locura absoluta en el Bernabéu, convertido para la ocasión, una vez más, en un psiquiátrico.

👀 Umut Meler corrige su decisión y no hay penalti para el Real Madrid. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/uqRb6vdVvv — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 17, 2024

Los goles llegan en la segunda parte

No se movió el marcador en la primera parte y el descanso sentó bien al Madrid, donde Ancelotti sentó a Lucas Vázquez por un renqueante Militao. A los 20 segundos de comenzar el segundo tiempo, Mbappé se estrenó como madridista en Champions y abrió la lata culminando una gran cabalgada de Rodrygo por la derecha tras un buen envío de Tchouaméni. El francés desatascaba a un Madrid muy gris hasta ese momento y poco después tuvo en sus botas el 2-0.

20 segundos de la segunda mitad. Primer gol de Mbappé en #UCL con el Real Madrid ✨. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/pFPakLzKj5 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 17, 2024

El campeón de Europa encontró el tono, jugando mucho más suelto y con más sentido, aunque con algún susto que ahuyentó un Courtois imperial. Eran los mejores minutos de los blancos y Vinícius pudo sentenciar con un remate tan violento como colocado que se estrelló en el travesaño. No terminaba de llegar el 2-0 y el equipo de casa jugaba con fuego... hasta que se quemó.

En un córner defendido con poca tensión, Leweling se embolsó un balón perdido y lo golpeó con curva al segundo palo donde encontró a Undav, que no falló de cabeza casi en la línea de gol para poner el 1-1. Jarro de agua fría para los de Ancelotti. El italiano movió ficha y dio entrada a Luka Modric, aunque no mejoró el equipo merengue con el croata. También decidió Carletto meter a Endrick para acompañar arriba a Vini y Mbappé.

El balón parado salió al rescate y Rüdiger, cuando restaban diez minutos, cabeceó un gran saque de esquina botado por Modric para salvar el triunfo madridista. Vini tuvo la última, pero el tercero llegó en una contra liderada por Endrick, que culminó el mismo con un disparo lejano que Nübel no acertó a despejar. Tremendo descaro el del joven delantero brasileño, que no duda en chutar a puerta desde cualquier posición del campo. Al final, los tres primeros puntos al zurrón... pero las dudas no se despejan.

Fumarse esa con Mbappé a un lado y Vinicius al otro es ir SOBRADO de personalidad. 𝐄𝐧𝐝𝐫𝐢𝐜𝐤 no duda ni media 🎩. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Ml1vQL21FL — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 17, 2024

Ficha técnica

Real Madrid, 3: Courtois; Lucas Vázquez (Militao, m.46), Carvajal, Rüdiger, Mendy (Fran García, m.75); Tchoauméni (Modric, m.70), Fede Valverde, Bellingham (Endrick, m.80); Rodrygo (Güler, m.75), Vinícius y Mbappé

Stuttgart, 1: Nübel; Vagnoman (Chase, m.63), Rouault (Zagadou, m.88), Chabot, Mittelstadt; Leweling, Stiller, Karazor; Millot (Demirovic, m.75), Undav (Touré, m.75) y Führich (Rieder, m.63)

Goles: 1-0, m.46: Mbappé; 1-1, m.68: Undav; 2-1, m.82: Rüdiger. 3-1, m.95: Endrick

Árbitro: Umut Meler (Turquía). Mostró cartulina amarilla a Lucas Vázquez (23), Valverde (78), Militao (80), Modric (95) y al técnico Ancelotti por el Real Madrid; y a Mittelstadt (30) por el Stuttgart

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante unos 78.600 espectadores, entre ellos 4.000 seguidores alemanes