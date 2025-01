El resumen de la apasionante última jornada de Champions: City y PSG evitan el K.O. y acceden a una repesca diabólica

El Manchester City, obligado a remontar ante el Brujas (3-1) y el PSG, que no dio opción al Stuttgart (1-4), evitaron el K.O. y accedieron a la tremenda eliminatoria de clasificación para octavos de la Liga de Campeones, en la que estarán también, tras rozar el milagro, el Real Madrid, defensor del título, Bayern Múnich, Milan o Juventus, mientras que el Liverpool acabó líder por delante del Barcelona.

Junto a 'reds' y azulgranas están directamente en octavos Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille -la gran revelación del torneo- y el Aston Villa; y tendrán que jugar los denominados oficialmente 'play offs' Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Múnich, Milan, PSV, PSG, Benfica, Mónaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting y Brujas.

Quedan eliminados Dinamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bolonia, Estrella Roja, Sturm Graz, Sparta Praga, RB Leipzig, Girona, RB Salzburgo, Slovan Bratislava y Young Boys.

Respecto a la clasificación antes de comenzar esta emocionante octava y última jornada de la fase liguera, sólo hubo dos cambios entre los ocho primeros: salieron de la zona de privilegio Milan y Atalanta y entraron Lille y Aston Villa.

El Liverpool, que había ganado todos sus partidos, acaba la fase como líder pese a encajar su primera derrota en Eindhoven ante el PSV (3-2), donde Arnse Slot formó con un once alternativo, y tras adelantarse dos veces en el marcador con goles del neerlandés Cody Gakpo, de penalti, y de Harvey Elliott.

El PSV, que no quería sustos, no se rindió y respondió puntualmente por medio del belga Johan Bakayoko, el marroquí Ismael Saibari y el estadounidense Ricardo Pepi, lo que no merma un ápice la gran fase del cuadro inglés y la buena del neerlandés, que concluyó decimocuarto.

El Barcelona, por su parte, por momentos saboreó el liderato ante el Atalanta, pero tuvo que conformarse con la igualada (2-2), pese a adelantarse dos veces en el marcador con tantos de Lamine Yamal y el uruguayo Ronald Araujo. El brasileño Ederson dos Santos y el croata Mario Pasalic respondieron, pero no le valió al conjunto italiano para estar entre los ocho primeros.

Tras los azulgrana, pero con los mismos puntos, acabaron Arsenal e Inter, que ganaron al Girona (1-2) con remontada, y al Mónaco (3-0) con un triplete del argentino Lautaro Martínez, respectivamente.

A uno, con 16, concluyeron los otros clasificados para octavos. Este grupo, en la quinta plaza, lo lideró el Atlético de Madrid, que no tuvo contemplaciones en el feudo del Salzburgo (1-4), donde sentenció su victoria muy rápido con las dianas del argentino Giuliano Simeone y del francés Antoine Griezmann (doblete). Marcos Llorente puso la guinda en el segundo periodo.

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso fue sobrio ante el Sparta de Praga (2-0) con tantos de Florian Wirtz y el nigeriano Nathan Tella; y el Lille y el Aston Villa de Unai Emery y 'Dibu' Martínez se dieron un festín ante el Feyenoord (6-1) y el Celtic (4-2), a los que liquidaron en las segundas partes con un triplete de Morgan Rogers y un penalti errado al resbalarse de Ollie Watkins.

El City se levantó de la lona. Antes de empezar la jornada estaba en la calle y fuera incluso de la eliminatoria previa a octavos y justo antes del descanso aún la situación se le complicó más, cuando el español Ferrán Jutglá se inventó una gran internada y un pase a Raphael Onyedika que el nigeriano no desaprovechó.

El cuadro de Pep Guardiola estaba casi K.O., pero le quedaba la segunda mitad que no desaprovechó y en la que se rebeló a un destino inesperado con los tantos del croata Mateo Kovacic, del ecuatoriano Joel Ordóñez en propia meta, y del brasileño Savinho, cuya salida al campo fue determinante.

Por delante tiene, no obstante, una repesca tremenda. Se enfrentará al Real Madrid o al Bayern Múnich, otros dos acorazados, que acabaron esta fase undécimo y duodécimo, respectivamente, tras imponerse a domicilio al Brest (0-3) y en la capital bávara al Slovan Bratislava (3-1).

Ambos necesitaban sendos milagros. No lo tuvieron muy lejos y acaban abocados a esa ronda de máximo riesgo. Celtic o City son los rivales que tendrán en suerte en el sorteo que se celebrará el viernes en Nyon (Suiza). Es el castigo a una fase más que irregular.

El brasileño Rodrygo Goes logró un doblete y el inglés Jude Bellingham completó la cuenta madridista en el estadio Roudourou de Guingamp, mientras que el eterno Thomas Müller, el inglés Harry Kane y el francés Kingsley Coman rubricaron el triunfo del conjunto Vincent Kompany.

El PSG, otro de los grandes que estaba en peligro, también sobrevivió. El cuadro del español Luis Enrique Martínez lo hizo de forma mucho más autoritaria y tranquila. No tardó en certificar su continuidad en el torneo. Un tanto de Bradley Barcola y un triplete de Ousmane Dembele le mantiene en liza con su triunfo en Stuttgart (1-4).

El Milan desperdidió la oportunidad de meterse entre los ocho primeros con su derrota en Zagreb ante el Dinamo (2-1), donde pagó muy cara la expulsión en la primera mitad del estadounidense Yunus Musah. El equipo croata soñó con el pase pero se quedó a las puertas.

El Juventus, otro histórico, también se jugará su continuidad en el 'play off'. Sucumbió en Turín ante el Benfica (0-2), que respondió cuando más lo necesitaba y lo remató con los tantos del griego Vangelis Pavlidis en la primera parte y del turco Orkun Kokçu en la segunda.

Finalista la pasada edición, el Borussia Dortmund es otro de los grandes que deberá aún ganarse el pase a cuartos tras acabar décimo, después de vencer al Shakhtar Donetsk por 3-1