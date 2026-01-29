Palo histórico de Marcelino a Thomas

Ridículo histórico del Villareal en Champions. El equipo de Marcelino solo ha sido capaz de sumar 1 punto en las 8 jornadas disputadas, terminando penúltimo empatado con el colista Kairat Almaty.

En la rueda de prensa posterior al último encuentro de la liguilla, que terminó con derrota por 3-0 del Submarino Amarillo, Marcelino sacó el palo a pasear:

"Es evidente que queríamos competir y ganar, pero estamos en una situación con lesiones de jugadores importantes", justificó Marcelino que apunto seguidamente al calendario: "De medio campo para arriba teníamos que pensar que el sábado, a las 16.15 horas jugamos un partido muy importante. Hoy son las 11 de la noche y estamos en Alemania, llegamos a Vila-real a las 4 o 5 de la mañana y el sábado a las 16.15 horas estamos jugando porque por lo visto no había más fechas que esa. Osasuna no juega la semana que viene, nosotros tampoco, pero teníamos que jugar el sábado a las 16.15 horas", apostilló.

Además de Tebas, por el tema de los horarios, la mayor bronca se la llevo Thomas: "En cuanto a Thomas, yo creo que del Thomas que conocimos en el Arsenal a este hay un mundo de diferencia. Un mundo. Es muy difícil jugar en el fútbol actual a este ritmo. Ya van seis meses y es tiempo suficiente para que este futbolista nos demuestre lo que fue o lo que está demostrando".

Por último mandó un mensaje general a todos sus pupilos: "Me deja bastante enfadado. Estuvimos a un nivel muy bajo", lamentó Marcelino que añadió que "no teníamos nada que perder y sí mucho que ganar, pero nos han superado en ritmo y en querer ganar. Hemos jugado muy mal y no hemos igualado la intensidad del rival a la hora de jugar".