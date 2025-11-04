El Madrid tiene el balón
¡OJO A LA PÉRDIDA AQUÍ DE HUIJSEN! Chuta MacAllister desde la frontal, pero el balón se marcha muy arriba.
Buena recuperación atrás por parte de Konaté.
Muy justo el balón de Camavinga para Carreras.
Suerte aquí para el Madrid que no la puso nada bien Salah porque la opción a la contra era muy peligrosa.
¡Qué bien le aguantó atrás Bradley a Vinicius!
No fue nada bueno el pase desde la izquierda de Vinicius y corta sin problemas la defensa ‘red’.
Juega en largo el Madrid, pero corta atentísimo Konaté.
Ojo porque está robando arriba el Liverpool en zona muy peligrosa...
Le pega Wirtz desde lejos y la pelota se estrella en... ¡Gravenberch!
Despejando bien por alto Militao...
Empieza el Madrid presionando arriba con insistencia...
¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEEENZAAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Liverpool en Anfield...
¡TODO PREPARADO PARA QUE ECHE A RODAR EL BALÓN EN ANFIELD!
¡TREMENDO AMBIENTAZO EL QUE SE VIVE EN ANFIELD CON EL MÍTICO ‘YOU’LL NEVER WALK ALONE’!
Estaremos, por supuesto, atentos también a lo que ocurra en el Metropolitano.
A las 21:00 horas, Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise.
¡TAMBIÉN EL ONCE DEL LIVERPOOL!
The Reds to take on Real Madrid 👊🔴 #UCL
Mamardashvili; Bradley, Van Dijk, Konaté, Robertson; Gravenberch, MacAllister, Szoboszlai; Wirtz, Salah y Ekitiké.
¡VAMOS YA CON EL ONCE DEL MADRID! Xabi Alonso apuesta de inicio por un 4-4-2, con Camavinga y Tchouaméni. Los mismos once que fueron titulares en el Clásico contra el Barça...
Vencer en casa a un Real Madrid cada vez más rodado y que quiere seguir en el importante 'top 8' permitiría al equipo 'red' dar un golpe en la mesa y rebajar la tensión que rodea a los de Slot, que tiene las bajas de Alexander Isak, Alisson Becker y Jeremie Frimpong.
En el Madrid está la baja confirmada de Franco Mastantuono por una pubalgia, que se suma a las de Antonio Rüdiger, David Alaba y Dani Carvajal.
El momento del Liverpool, que ha vencido a Atlético de Madrid (3-2) y Eintracht (1-5) y suma 6/9 puntos en estas primeras tres jornadas, es preocupante. Es la mayor crisis desde la llegada de Slot, después de 'pasearse' en Premier League el curso pasado y de un verano de fichajes de renombre como los de Florian Wirtz y Aleksander Isak. Pero, antes del balsámico último triunfo por 2-0 sobre el Aston Villa, enlazó siete derrotas en todas las competiciones.
Los pupilos de Xabi Alonso, que regresa a Anfield -al tolosarra le admiran por ser uno de los responsables de los mimbres del Liverpool moderno-, van lanzados desde su estrepitosa derrota en el derbi ante el Atlético (5-2). De hecho esa es su única derrota en lo que va de curso (13 victorias en 14 partidos) y, desde entonces, encadenan seis triunfos, entre ellos el del Clásico para fortalecer su liderato doméstico con cinco puntos de ventaja sobre el Barça.
El mítico Anfield acoge esta noche un duelo entre dos colosos del fútbol europeo, los equipos que más veces se han enfrentado en la final de la competición, hasta en tres ocasiones (1981, 2018 y 2022), siendo el conjunto 'red' el último que ha vencido al Real Madrid en el partido por el título, en 1981. Pero esta vez llegan en dinámicas muy diferentes.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de Champions, todo un clásico del fútbol europeo.
En directo, desde Anfield, Liverpool-Real Madrid.
Con el arbitraje del rumano Itsvan Kovacs.
Liverpool
- Giorgi Mamardashvili
- Conor Bradley
- Ibrahima Konaté
- Virgil van Dijk
- Andrew Robertson
- Dominik Szoboszlai
- Ryan Gravenberch
- Alexis Mac Allister
- Mohamed Salah
- Hugo Ekitiké
- Florian Wirtz
- Suplentes: Freddie Woodman, Kornel Misciur, Joe Gomez, Miloš Kerkez, Wataru Endo, Curtis Jones, Cody Gakpo, Federico Chiesa y Rio Ngumoha
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Éder Militão
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Aurélien Tchouaméni
- Jude Bellingham
- Eduardo Camavinga
- Arda Güler
- Vinícius Júnior
- Kylian Mbappé
- Suplentes: Andriy Lunin, Fran González, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Fran García, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Endrick, Rodrygo y Gonzalo García