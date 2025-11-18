¡Ojo, golazo de Turquía!
España
Turquía
Dani Olmo (Min 4)
Oyarzabal (Min 60)
Gül (Min 40)
Özcan (Min 54)
España y Turquía se miden en La Cartuja con los deberes hechos. España ya está clasificada para el Mundial mientras Turquía jugará la repesca.
Demasiada euforia en todo el entorno del combinado nacional y luego pasan estas cosas... hay que tener un poquitico más de humildad.
Turquía remonta de manera justa. Está interpretando de lujo como crearle problemas a España saliendo muy fácil, demasiado, de la presión y el balón parado es un drama.
Veremos como reacciona el combinado de Luis de la Fuente. Desde luego el cambio al descanso (Ferran Torres por Mikel Merino) le ha salido horrible al estratega riojano.
Aquí tienen el segundo tanto de Turquía:
¡Turquía remonta!
En la segunda parte España ha salido peor y ahora pierde 1-2 tras el gol de Salih Özcan
📲 Mira el partido de clasificación para la #CopaMundialFIFA https://t.co/9d8uGUJEi6#SeleccionRTVE pic.twitter.com/AdNA8dvZ3b— Teledeporte (@teledeporte) November 18, 2025
Combinaron de lujo los turcos, se la deja con el pecho Yilmaz a Özcan que le pega con el alma rasita al palo largo y marca el 1-2.
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE TURQUÍA, GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAZO DE ÖZCANNNNNNNNNN!
¡HANNITA QUERIDA QUÉ PARADÓN DE UNAI SIMÓN! Espectacular chilena de Yilmaz que saca, con una exquisita parada el portero del Athletic.
La falta lateral la va a colgar el propio Kadioglu...
Falta de Cubarsí sobre Kadioglu.
Buena jugada de Yeremy Pino pero le faltó precisión en el pase atrás.
Pues Turquía ha salido mejor en este arranque de la segunda parte. Ojo con los otomanos que no se conforman con el empate.
¡UNAIIIIIIIIIII SIMÓNNNNNNNNNNNNNNNNN! Remate desde la frontal de Kahveci que detiene, muy seguro, el portero del Athletic.
También amenaza Turquía con una contra que terminó con un disparo de Yilmaz que taponó Cucurella. Volvió a salir muy fácil de la presión adelantada de España Turquía.
Ha salido dominante España en esta segunda parte. Un par de llegadas en los dos primeros minutos.
Ha habido un cambio en el descanso. Se marchó Mikel Merino entra Ferran Torres.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTE, MUEVE ESPAÑA!
España se puso muy rápido por delante gracias a un tanto de Dani Olmo -el más activo de España en la primera mitad- pero no remató la faena, dio vida a Turquía que al borde del descanso empató tras aprovechar Gül un balón suelto en el área.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE!
Aquí tienen el tanto que rompe la imbatibilidad de España en la fase de clasificación para el Mundial:
¡LA TUVO FABIÁNNNNNNNNNNNN! Entró de lujo desde la segunda línea pero su disparo cruzado lo saca, con una gran parada, Bayindir.
Le cae el balón muerto en el área chica al tanque turco que marca el empate y OJO AL DATO rompe la imbatibilidad de España en esta fase de grupos: no había recibido un solo gol en toda la fase de clasificación.
'¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE TURQUÍA. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GÜLLLLLLLL!
Balón al espacio para la carrera de Gül que busca el disparo pero se cruza de lujo Cubarsí. Será córner a favor de Turquía.
España toca y toca pero le falta veneno en tres cuartos.
¡SE ANIMÓ TURQUÍA! Disparo de Kökçü desde fuera del área que logró blocar sin problemas Unai Simón.
¡Y OTRA DE DANI OLMOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Recogió el rechace del saque de esquina, la engancha de primeras de volea y Bayindir hace un PARADÓN tremendo para evitar el 2-0. Muy activo Olmo.
¡DANI OLMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Gran maniobra de Yeremy Pino que se gira y le mete un caramelo al espacio a Dani, remata de primeras el jugador del Barcelona y hace que se luzca Bayindir.
España necesita meterle más dinamismo y ritmo en tres cuartos si quieren generar peligro.
Ha crecido algo en el partido Turquía con una buena salida desde atrás librando la presión de España. Eso si al llegar a tres cuartos ya se les cierra la persiana.
¡ESPAÑAAAAAAA PERDONA EL SEGUNDOOOOOOOOOOO!
Error de Demiral que asiste sin querer a Oyarzabal, pero dudó en su disparo y la zaga turca acabó bloqueando su pase de la muerte. También taponaron el posterior golpeo de Yeremy Pino.
Corrigió su propio error Demiral.
¡OTRA VEZ OYARZABAAAAAAL!
Pared entre Yeremy y Llorente, centro de Llorente y remate alto de Oyarzabal.
La primera contra de Turquía en el partido. La frenó en seco Laporte. Un titán.
¡ALEIX GARCÍAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Disparo de primeras del mediocentro de España desde fuera del área que se estrelló en el lateral de la red.
¡ARRIBA OYARZABAL!
Pase filtrado al área, se gira Olmo, encuentra a Oyarzabal y su zurdazo se marcha alto.
Se recupera Laporte. El central de España había sufrido un corte en la cara tras ese golpe de Deniz Gül.
Se ha llevado un buen golpe Laporte del tanque turco. Está siendo atendido en el césped.
Turquía se lleva la primera amarilla del partido. Gül por un codazo sobre Laporte en un salto.
Tiro de Fabián que tapona la zaga turca.
No le dura nada el esférico a Turquía. España, aún jugando a un ritmo algo lento, sigue ejerciendo una excelsa presión tras pérdida.
Aquí tienen el tanto de Dani Olmo:
Cucurella recibió una gran apertura a banda por parte de Aleix García. Al minuto 4 ya se adelanta España.
Llega Cucurella hasta línea de fondo pone el centro rasito atrás, no remata de primeras Fabián, pero aparece Dani Olmo que realiza un doble toque en el área con toda la pasividad de la zaga turca para poner el primero.
OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE DANI OLMO.
España se ha hecho con la redonda desde el inicio. Domina de cabo a rabo la posesión mientras Turquía espera agazapada en su propio campo.
Ambiente frío en La Cartuja. La clasificación virtual de España para el Mundial hace que tanto el ritmo en el césped como el ambiente en las gradas no sea muy eléctrico.
España estrena hoy la camiseta que utilizará en el Mundial:
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO! Mueve Turquía.
Se guarda un sentido minuto de silenció por el fallecimiento José Manuel Ochotorena, entrenador de porteros de la selección durante muchos años. DEP.
Poco más de media entrada en La Cartuja. Ya han sonado los himnos de ambos equipos y el partido está a punto de comenzar.
Como era de esperar, Montella no se la juega y deja en el banquillo a los apercibidos Yildiz y Güler.
Tenemos también el once de Turquía. Salen de cara: Bayindir, Celik, Demiral, Akaydin, Söyüncü, Kadioglu, Kökcü, Özcan, Can Kahveci, Yilmaz y Gül.
Cuatro novedades respecto al equipo que goleó a Georgia el pasado sábado: Marcos Llorente en lugar de Pedro Porro, Aleix García por Zubimendi, Dani Olmo entra Ferran Torres y Yeremy Pino deja de inicio en el banquillo a Baena.
Ojo que ya tenemos onces iniciales. Vamos con ellos:
España sale de cara con: Unai Simón, Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Aleix García, Fabián Ruiz, Merino, Yeremy Pino, Dani Olmo y Oyarzabal.
Por su parte Turquía, que ha firmado una gran fase de clasificación con cuatro victorias y una única derrota ante España, está más pendiente de la repesca que de lo que ocurra esta noche en La Cartuja. De hecho es probable que su seleccionador, Vincenzo Montella, reserve esta noche a sus dos figuras: Yildiz y Arda Güler, ya que ambos están apercibidos y podrían perderse la ida de la repesca en caso de ver una tarjeta amarilla.
Los datos de España en esta fase de clasificación hablan por sí solos: en cinco partidos ha marcado 19 goles y no ha encajado ninguno. Números espectaculares para un combinado que aspira a igualar el récord histórico de número de partidos oficiales sin perder que ahora mismo ostenta Italia con 31.
Saludos, muy buenas tardes. España se mide en La Cartuja a Turquía con los deberes hechos. Bueno prácticamente hechos. Solo una hecatombe histórica -perder por siete goles de diferencia- llevaría a los de Luis de la Fuente a jugar la repesca de cara al Mundial.
España
- Unai Simón
- Marcos Llorente
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Mikel Merino
- Aleix García
- Fabián Ruiz
- Yéremy Pino
- Mikel Oyarzabal
- Dani Olmo
- Suplentes: David Raya, Álex Remiro, Daniel Vivian, Pedro Porro, Pablo Barrios, Alejandro Baena, Pablo Fornals, Martín Zubimendi, Fermín López, Samu Aghehowa, Ferran Torres y Borja Iglesias
Turquía
- Altay Bayındır
- Zeki Çelik
- Merih Demiral
- Samet Akaydın
- Çağlar Söyüncü
- Ferdi Kadıoğlu
- İrfan Can Kahveci
- Orkun Kökçü
- Salih Özcan
- Barış Alper Yılmaz
- Deniz Gül
- Suplentes: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Sarı, Isak Vural, Arda Güler, Kenan Yıldız, Atakan Karazor, Ahmed Kutucu y Oğuz Aydın