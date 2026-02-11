Irreconocible once del Athletic
Athletic y Real Sociedad buscan la gran final copera. Este miércoles primer asalto, en San Mamés.
Derbi vasco en las semifinales coperas. San Mamés se engalana para su competición favorita ante una Real que llega lanzada desde que Pellegrino Matarazzo se hizo con las riendas del conjunto Txuri Urdin.
TRENCILLA Y VAR
El internacional Sánchez Martínez dirigirá la ida de la semifinal con Melero López al frente del VAR.
Así ha llegado la Real a San Mamés:
Por su parte la Real sale de cara con: Remiro, Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez, Gorrotxategi, Soler, Marín, Turrientes, Guedes y Oyarzabal.
Un once con mucho canterano. Iker Monreal, que ya jugó el partido al completo en la eliminatoria anterior frente al Valencia, hace dupla en el centro de la zaga junto a Laporte. Adama y Lekue serán los laterales, Rego llevará las riendas de la sala de máquinas junto a Jaureguizar, entra Unai Gómez... Arriba juegan Robert Navarro y Guruzeta.
Vamos a repasar los onces iniciales de ambos equipos.
El Athletic sale de cara con: Padilla, Lekue, Monreal, Laporte, Adama, Rego, Jauregizar, Iñaki Williams, Unai Gómez, Robert Navarro y Guruzeta.
En la Real, Matarazzo tiene las bajas por lesión de Sucic y Kubo. No llegan, eran seria duda por problemas físicos, Barrenetxea ni Zakharyan. Tampoco está disponible Brais al ser expulsado con roja directa -decisión muy polémica- y sancionado con dos partidos precisamente en el derbi vasco liguero.
En cuanto a las novedades deportivas, en el Athletic Ernesto Valverde podrá contar con los hermanos Williams pero no podrá contar con hombres de vital importancia como Yuri, Berenguer, Sancet, Vivian -todos ellos en la recta final de sus problemas físicos- ni con los lesionados de más larga duración como Sannadi, Eguiluz o Beñat Prados.
Dos equipos que llegan en una dinámica muy diferente. El Athletic, aunque ha mejorado algo últimamente -con las victorias en Mestalla en los cuartos de Copa y en Liga ante el Levante- no termina de carburar. Físicamente el equipo está fatal y las lesiones no ayudan.
Por su parte la Real es otra desde que Pellegrino Matarazzo se hizo cargo del equipo en sustitución de Sergio Francisco. No conoce la derrota el técnico italiano que ha remontado en Liga y ha hecho pasar a la Real de mirar de reojo al descenso a estar cada vez más cerca -tan solo tres puntos- de posiciones que puedan dar derecho a entrar en Europa. El cambio de mentalidad en los jugadores del conjunto Txuri Urdin es tremendo. Además tácticamente el equipo ha dado un salto importante y hasta la diosa Fortuna sonríe al bueno de Matarazzo que ha ganado varios partidos aliándose con el azar.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo desde San Mamés de la ida de las semifinales de la Copa del Rey que mide al Athletic y a la Real Sociedad.
Athletic de Bilbao
- Alex Padilla
- Íñigo Lekue
- Iker Monreal Agundez
- Aymeric Laporte
- Adama Boiro
- Alejandro Rego
- Mikel Jauregizar
- Iñaki Williams
- Unai Gómez
- Robert Navarro
- Gorka Guruzeta
- Suplentes: Unai Simón, Andoni Gorosabel, Jesús Areso, Aimar Dunabeitia, Iñigo Ruiz de Galarreta, Nico Williams, Nico Serrano, Mikel Vesga, Eder Garcia, Selton Sanchez y Urko Izeta
Real Sociedad
- Álex Remiro
- Jon Aramburu
- Jon Martin
- Duje Ćaleta-Car
- Sergio Gómez
- Jon Gorrotxategi
- Beñat Turrientes
- Gonçalo Guedes
- Carlos Soler
- Pablo Marín
- Mikel Oyarzabal
- Suplentes: Aitor Fraga, Igor Zubeldia, Aihen Muñoz, Álvaro Odriozola, Aritz Elustondo, Brais Méndez, Job Ochieng, Yangel Herrera, Dani Díaz, Wesley y Orri Steinn Óskarsson