El Benfica empieza con fuerza
Benfica
Real Madrid
Bien ahí Tchouaméni en el corte en la medular.
No pudo controlar ahora Mbappé pegado a la banda derecha.
¡PROVIDENCIAL RÜDIGER EN EL CORTE ATRÁS! ¡CÓMO HA SALIDO EL BENFICA!
¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEENZAAAA EL PARTIDO EN DA LUZ!!! Mueve ya la pelota el Benfica...
¡AMBIENTAZO EN EL ESTADIO DA LUZ! ¡NOCHE GRANDE DE CHAMPIONS!
Y es que en Las Águilas, José Mourinho llega al encuentro con gran parte de los jugadores lesionados ya recuperados, entre ellos el colombiano Richard Ríos, que estará de inicio como suplente para este partido.
¡Y EL ONCE DE MOURINHO EN EL BENFICA!
Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Rafa, Schjelderup y Pavlidis.
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En el Madrid vuelve Mbappé después de haberse perdido todo el encuentro ante la Real Sociedad...
Arbeloa, por su parte, tiene las bajas para este partido de Rodrygo, Bellingham, Militao y Asencio.
Mourinho, que recibe de nuevo a uno de su exequipo, no podrá contar con Alexander Bah por lesión ni con el sancionado Olivio. Fredrik Aursnes y Amar Dedic sí podrían tener minutos, y la gran duda es Richard Ríos. Esto le puede abrir el camino a Enzo Barrenechea en el once,
José Mourinho ya avisó en la previa que espera un partido "diferente" al 4-2 de hace tres semanas, aunque los lusos ya saben cómo hacer daño al Real Madrid: percutiendo al espacio aprovechando la velocidad de Andreas Schjelderup y Gianluca Prestianni. A los portugueses les sentó bien avanzar a estos playoffs con el triunfo ante los blancos, ya que ahora encadenan cinco duelos sin perder, aunque siguen terceros a 7 puntos del líder en la Liga Portugal Betclic.
El sistema madridista empieza a estar más ordenado, aunque Europa es la piedra de toque que ponga a prueba esa mejoría. Además, en un estadio Da Luz con el que el Real Madrid quiere reconciliarse después de ese gran tropiezo, porque fue en él donde conquistó la décima Copa de Europa de la entidad con el tanto de Sergio Ramos en el minuto 93 para llevar la final ante el Atlético de Madrid a la prórroga.
El Madrid se vio superado en aquel partido por el Benfica en casi todos los aspectos, salvo en la posesión -33% de Las Águilas-. Los portugueses tiraron el doble de veces a puerta que los blancos, 12 por 6, y tuvieron hasta 8 grandes ocasiones. Pero Thibaut Courtois volvió a impedir una gran goleada en contra con 7 paradas -casi dos más que su media en esta Champions-. Un batacazo merengue que, además, les sacó del top 8 obligándoles ahora a pasar por la penitencia de los playoffs.
El Real Madrid quiere reconciliarse con Da Luz. Los blancos inician ante el Benfica de Mourinho en Lisboa los playoffs de Champions, tres semanas después de vivir una pesadilla que les apeó del top 8.
¡THE CHAAAAAAAMPIOOOOOOONS! Hola a todos. Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de Champions, de ida del playoff previo a los octavos de final.
En directo, desde el Estadio Da Luz de Lisboa, Benfica-Real Madrid.
Con el arbitraje del francés François Letexier.