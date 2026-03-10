Comienza la segunda parte sin cambios
Newcastle
Barcelona
¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Saca el Newcastle y no hay cambios en ninguno de los dos equipos...
¡No se vayan muy lejos porque regresamos en un santiamén!
Entretenida primera parte en St. James’ Park, con buenas ocasiones para unos y otros. Las más claras fueron para el Newcastle, sobre todo con un mano a mano de Elanga que salvó Joan García, mientras que por el Barça las tuvieron Raphinha y Fermín. Lo dicho: de momento sin goles al descanso en el marcador.
¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS... DESCANSO EN ST. JAMES’ PARK CON ESTE 0-0 EN EL LUMINOSO!!!
¡Un minuto más!
Córner a favor de las urracas... puede ser la última antes del descanso.
¡¡OJOOOOOO... HA CAÍDO ELANGA DENTRO DEL ÁREA, PERO NO HAY NADA!!
Tocando y tocando el Barça. Parece que nos iremos con este 0-0 al intermedio...
Falta de Ramsey sobre Pedri en ataque...
Esos pases en profundidad a Elanga son terroríficos... ¡LA VOLVIÓ A PONER EL SUECO, PERO NO LLEGÓ A REMATAR OSULA!
Se duele Trippier sobre el césped y calienta Livramento por si las moscas...
¡¡¡CHUTA FERMÍN Y ATRAPA RAMSDALE EN DOS TIEMPOS!!!
Se precipita Tonali en el pase y roba bien Cancelo arriba.
Amarilla para Tonali por un claro agarrón a Raphinha.
¡¡CHUTA ELANGA DESDE LEJOS PERO ATRAPA BIEN JOAN GARCÍA!!
Se ha hecho daño aquí Pedri tras la entrada de Joelinton.
Tino Asprilla, leyenda del Newcastle, presente en la grada de St. James’ Park.
Vuelve a intentarlo el Newcastle, ahora por medio de Elanga.
¡¡¡MUY CLARA LA QUE HA TENIDO AQUÍ OSULA EN SU REMATE DE CABEZA!!!
¡Ojo a las peligrosísimas salidas del Newcastle al contragolpe!
¡CHUTA LAMINE YAMAL... CONTRA EL LATERAL DE LA RED!
Insiste el Barcelona, pero ahora con algo menos de verticalidad...
Ojo aquí al córner...
¡¡¡MADREEEEEEE... A PUNTITO HA ESTADO DE MARCAR BURN EN PROPIA META!!!
Falta peligrosa a favor del Barcelona...
¡¡¡ELAAAAAANGAAAAAAA!!! ¡¡¡CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL SUECO, PERO SE TOPA CON LA MANO SALVADORA DE JOAN GARCIA!!!
Se fue Lamine de Hall pero metió el cuerpo a tiempo el lateral. Parece que el Barça despierta.
Demasiado largo ahora el centro hacia Lamine... ¡HA CAÍDO EL DE MATARÓ DENTRO DEL ÁREA, PERO NO HAY NADA!
¡CHUTA RAPHINHA, PERO LA PELOTA SE ESTRELLA EN THIAW!
Gran anticipación de Dan Burn ante Lamine Yamal... y es Fermín quien acaba frenando al inglés con un agarrón.
De nuevo Barnes llevando peligro por la banda izquierda.
Bonita pugna entre Araújo y Joelinton.
¡CHUTA BARNES Y LA PELOTA LA DESVÍA LA ZAGA BARCELONISTA! El Newcastle ha empezado a un ritmo endiablado.
Le está durando muy poco la pelota a los culés en St. James’ Park.
Se hace atrás con la pelota Araújo.
¡¡¡BUENO, BUENO, BUENOOOOOOO... CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL NEWCASTLE, PERO ACABA SACÁNDOLA CUBARSÍ PRÁCTICAMENTE EN LA MISMA RAYA DE GOL!!!
¡CHUTA RAMSEY Y DESPEJA LA ZAGA CULÉ A CÓRNER!
¡Apretando de lo lindo el Newcastle en estos primeros compases! Con problemas Gerard Martín y Joan García para despejar el balón...
¡¡¡COOOOOMIIIEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Barça, que viste con su equipación color butano.
¡AMBIENTAZO EN ST. JAMES’ PARK... SALTAN LOS PROTAGONISTAS AL TERRENO DE JUEGO MIENTRAS SUENA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS!
Conviene recordar a los apercibidos. Por parte del Barcelona, Gerard Martín, Casadó, Fermín y Lamine Yamal podrían perderse la vuelta si hoy ven una amarilla.
¡Y tenemos once del Newcastle! Sale Eddie Howe de inicio con Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula y Barnes.
HOWAY THE LADS! 👊 pic.twitter.com/pJ9ZVB3db8— Newcastle United (@NUFC) March 10, 2026
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En el Barça, destacar la titularidad de Araújo por Eric García.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #NewcastleBarça pic.twitter.com/sjzwZR7Cir— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 10, 2026
Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.
Buena parte de ese potencial pasa por Anthony Gordon, uno de los jugadores más destacados del Newcastle en esta Champions. El delantero inglés suma ya 10 goles en la competición, solo superado por los 13 de Kylian Mbappé, y será una amenaza clara para un Barça que ha encajado 14 tantos en ocho partidos europeos esta temporada.
Gracias a ser quinto en la Fase Liga, el equipo culé se ahorró pasar por el play-off previo a esta ronda. Enfrente está un Newcastle destaca por su capacidad ofensiva en esta edición del torneo. Los 'Magpies' suman 26 goles en 10 partidos en la competición, una cifra que les sitúa, junto al PSG, como el equipo más goleador de la competición.
El FC Barcelona visita al Newcastle en St James' Park, en un primer duelo de eliminatorias para los blaugranas en un feudo que, no sin problemas, asaltaron en la Fase Liga (1-2) y que les llega en buen momento pese a seguir teniendo bajas de peso, como las de Frenkie de Jong, Christensen, Koundé y Balde.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de Champions, de ida de octavos de final.
En directo, desde St. James’ Park, Newcastle-Barcelona.
Con el arbitraje del italiano Marco Guida.
Newcastle
- Aaron Ramsdale
- Kieran Trippier
- Malick Thiaw
- Dan Burn
- Lewis Hall
- Jacob Ramsey
- Sandro Tonali
- Joelinton
- Anthony Elanga
- William Osula
- Harvey Barnes
- Suplentes: John Ruddy, Nick Pope, Aidan Harris, Sven Botman, Valentino Livramento, Alex Murphy, Joe Willock, Yoane Wissa, Anthony Gordon, Nick Woltemade, Sean Neave y Jacob Murphy
Barcelona
- Joan García
- João Cancelo
- Ronald Araújo
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Pedri
- Marc Bernal
- Lamine Yamal
- Fermín López
- Raphinha
- Robert Lewandowski
- Suplentes: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen, Eric García, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Pablo Gavi, Marcus Rashford, Marc Casadó, Dani Olmo, Tomás Marqués, Ferran Torres y Roony Bardghji