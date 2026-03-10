Menú

Champions League

Champions

Comienza la segunda parte sin cambios

Newcastle

0
0

Barcelona

El Barça quiere repetir triunfo en St James' Park. Los culés regresan a la Champions y a un campo donde ya ganaron por 1-2 en Fase Liga.
Comienzo o final Minuto 46

¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Saca el Newcastle y no hay cambios en ninguno de los dos equipos...
Volvemos enseguida

¡No se vayan muy lejos porque regresamos en un santiamén!
Descanso

Entretenida primera parte en St. James’ Park, con buenas ocasiones para unos y otros. Las más claras fueron para el Newcastle, sobre todo con un mano a mano de Elanga que salvó Joan García, mientras que por el Barça las tuvieron Raphinha y Fermín. Lo dicho: de momento sin goles al descanso en el marcador.
Comienzo o final Minuto 45+1

¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS... DESCANSO EN ST. JAMES’ PARK CON ESTE 0-0 EN EL LUMINOSO!!!
Minuto 45

¡Un minuto más!
Minuto 45

Córner a favor de las urracas... puede ser la última antes del descanso.
Minuto 44

¡¡OJOOOOOO... HA CAÍDO ELANGA DENTRO DEL ÁREA, PERO NO HAY NADA!!
Minuto 43

Tocando y tocando el Barça. Parece que nos iremos con este 0-0 al intermedio...
Minuto 41

Falta de Ramsey sobre Pedri en ataque...
Minuto 38

Esos pases en profundidad a Elanga son terroríficos... ¡LA VOLVIÓ A PONER EL SUECO, PERO NO LLEGÓ A REMATAR OSULA!
Minuto 37

Se duele Trippier sobre el césped y calienta Livramento por si las moscas...
Oportunidad Minuto 36

¡¡¡CHUTA FERMÍN Y ATRAPA RAMSDALE EN DOS TIEMPOS!!!
Minuto 35

Se precipita Tonali en el pase y roba bien Cancelo arriba.
Tarjeta amarilla Minuto 33

Amarilla para Tonali por un claro agarrón a Raphinha.
Oportunidad Minuto 32

¡¡CHUTA ELANGA DESDE LEJOS PERO ATRAPA BIEN JOAN GARCÍA!!
Minuto 31

Se ha hecho daño aquí Pedri tras la entrada de Joelinton.
Minuto 29

Tino Asprilla, leyenda del Newcastle, presente en la grada de St. James’ Park.
Minuto 28

Vuelve a intentarlo el Newcastle, ahora por medio de Elanga.
Oportunidad Minuto 26

¡¡¡MUY CLARA LA QUE HA TENIDO AQUÍ OSULA EN SU REMATE DE CABEZA!!!
Minuto 23

¡Ojo a las peligrosísimas salidas del Newcastle al contragolpe!
Minuto 22

¡CHUTA LAMINE YAMAL... CONTRA EL LATERAL DE LA RED!
Minuto 21

Insiste el Barcelona, pero ahora con algo menos de verticalidad...

Minuto 20

Ojo aquí al córner...
Oportunidad Minuto 19

¡¡¡MADREEEEEEE... A PUNTITO HA ESTADO DE MARCAR BURN EN PROPIA META!!!
Minuto 18

Falta peligrosa a favor del Barcelona...
Oportunidad Minuto 16

¡¡¡ELAAAAAANGAAAAAAA!!! ¡¡¡CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL SUECO, PERO SE TOPA CON LA MANO SALVADORA DE JOAN GARCIA!!!
Minuto 15

Se fue Lamine de Hall pero metió el cuerpo a tiempo el lateral. Parece que el Barça despierta.
Minuto 13

Demasiado largo ahora el centro hacia Lamine... ¡HA CAÍDO EL DE MATARÓ DENTRO DEL ÁREA, PERO NO HAY NADA!
Minuto 12

¡CHUTA RAPHINHA, PERO LA PELOTA SE ESTRELLA EN THIAW!
Minuto 11

Gran anticipación de Dan Burn ante Lamine Yamal... y es Fermín quien acaba frenando al inglés con un agarrón.
Minuto 10

De nuevo Barnes llevando peligro por la banda izquierda.
Minuto 8

Bonita pugna entre Araújo y Joelinton.
Minuto 7

¡CHUTA BARNES Y LA PELOTA LA DESVÍA LA ZAGA BARCELONISTA! El Newcastle ha empezado a un ritmo endiablado.
Minuto 5

Le está durando muy poco la pelota a los culés en St. James’ Park.
Minuto 5

Se hace atrás con la pelota Araújo.
Minuto 3

¡¡¡BUENO, BUENO, BUENOOOOOOO... CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL NEWCASTLE, PERO ACABA SACÁNDOLA CUBARSÍ PRÁCTICAMENTE EN LA MISMA RAYA DE GOL!!!
Minuto 2

¡CHUTA RAMSEY Y DESPEJA LA ZAGA CULÉ A CÓRNER!
Minuto 2

¡Apretando de lo lindo el Newcastle en estos primeros compases! Con problemas Gerard Martín y Joan García para despejar el balón...
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOMIIIEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Barça, que viste con su equipación color butano.
Ambientazo en Newcastle

¡AMBIENTAZO EN ST. JAMES’ PARK... SALTAN LOS PROTAGONISTAS AL TERRENO DE JUEGO MIENTRAS SUENA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS!
Varios apercibidos en el Barça

Conviene recordar a los apercibidos. Por parte del Barcelona, Gerard Martín, Casadó, Fermín y Lamine Yamal podrían perderse la vuelta si hoy ven una amarilla.

... y el del Newcastle

¡Y tenemos once del Newcastle! Sale Eddie Howe de inicio con Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula y Barnes.
El once del Barça...

¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En el Barça, destacar la titularidad de Araújo por Eric García.

Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.
Gordon, amenaza para el Barça

Buena parte de ese potencial pasa por Anthony Gordon, uno de los jugadores más destacados del Newcastle en esta Champions. El delantero inglés suma ya 10 goles en la competición, solo superado por los 13 de Kylian Mbappé, y será una amenaza clara para un Barça que ha encajado 14 tantos en ocho partidos europeos esta temporada.
El Newcastle tiene dinamita arriba

Gracias a ser quinto en la Fase Liga, el equipo culé se ahorró pasar por el play-off previo a esta ronda. Enfrente está un Newcastle destaca por su capacidad ofensiva en esta edición del torneo. Los 'Magpies' suman 26 goles en 10 partidos en la competición, una cifra que les sitúa, junto al PSG, como el equipo más goleador de la competición.
Vuelta a St. James' Park

El FC Barcelona visita al Newcastle en St James' Park, en un primer duelo de eliminatorias para los blaugranas en un feudo que, no sin problemas, asaltaron en la Fase Liga (1-2) y que les llega en buen momento pese a seguir teniendo bajas de peso, como las de Frenkie de Jong, Christensen, Koundé y Balde.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de Champions, de ida de octavos de final.

En directo, desde St. James’ Park, Newcastle-Barcelona.

Con el arbitraje del italiano Marco Guida.

Newcastle

  • Aaron Ramsdale
  • Kieran Trippier
  • Malick Thiaw
  • Dan Burn
  • Lewis Hall
  • Jacob Ramsey
  • Sandro Tonali
  • Joelinton
  • Anthony Elanga
  • William Osula
  • Harvey Barnes
  • Suplentes: John Ruddy, Nick Pope, Aidan Harris, Sven Botman, Valentino Livramento, Alex Murphy, Joe Willock, Yoane Wissa, Anthony Gordon, Nick Woltemade, Sean Neave y Jacob Murphy

Barcelona

  • Joan García
  • João Cancelo
  • Ronald Araújo
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Pedri
  • Marc Bernal
  • Lamine Yamal
  • Fermín López
  • Raphinha
  • Robert Lewandowski
  • Suplentes: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen, Eric García, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Pablo Gavi, Marcus Rashford, Marc Casadó, Dani Olmo, Tomás Marqués, Ferran Torres y Roony Bardghji

