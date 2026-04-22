Barcelona - Celta
El Barcelona se mide a un Celta que llega en el peor momento de forma de la temporada y con bajas importantes.
Barcelona
Celta
El Celta, uno de los mejores visitantes de La Liga, intentará meterle picante a La Liga asaltando un inexpugnable Camp Nou.
TRENCILLA DE TURNO
El colegiado del partido será el andaluz Munuera Montero con el madrileño Del Cerro Grande a los mandos del VAR.
Novedades en el once de Giráldez. Deja en el banquillo a Vecino, Iago Aspas, Borja Iglesias -todos ellos futbolistas veteranos que no atraviesan su mejor momento físico- para dar entrada a Pablo Durán, Juglá -jugadores que muerden mucho en la presión- y un Fer López que en la sala de máquinas será la brújula del Celta. Además Yoel Lago repite en el centro de la defensa ante la ausencia de Carl Starfelt y el nefasto rendimiento de Aidoo.
El Celta sale de cara con: on Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Fer López, Moriba, Carreira, Pablo Durán, Jutglá y Hugo Álvarez.
Novedades en el once de Flick. Gavi jugará tirado a banda izquierda. Reserva a Fermín, que recibió un golpe en la cara en la Champions contra el Atlético y Eric García será el pivote en la sala de máquinas.
Vamos a repasar los onces iniciales de ambos equipos. El Barcelona sale de inicio con: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Olmo y Ferran Torres.
En el Celta Giráldez no podrá contar con Starfelt, Miguel Román ni con un Carlos Domínguez que se ha caído de la convocatoria a última hora por un virus y ha sido sustituido por Manu Fernández.
En cuanto a las novedades deportivas, el Barcelona llega con las ausencias de los lesionados Raphinha, Marc Bernal y Christensen.
Por su parte el Barcelona no quiere complicarse una Liga que la tiene muy a tiro. Con seis puntos de ventaja, ganando hoy al Celta los de Hansi Flick se pondrían con 9 puntos sobre el Madrid a falta de tan solo 18 en juego -seis partidos-. Solo una hecatombe podría evitar que los azulgranas reeditarán el título liguero que consiguieron la campaña anterior.
El Celta, que es uno de los mejores equipos a domicilio en toda la competición, se ha hundido tras el parón de selecciones. Lesiones clave como la de Carl Starfelt, el central sueco es el líder de la zaga olívica, unida a la de Miguel Román -la brújula del equipo de Giráldez- unido al bajón físico generalizado y al mal momento que atraviesan jugadores clave como Borja Iglesias, Marcos Alonso, Iago Aspas o Ilaix Moriba además del bloqueo mental que atraviesa un equipo al que el Alavés le remontó un 3-0 o que el Oviedo le metió 0-3 la pasada jornada en Balaídos son algunas de las causas que explican el mal momento que atraviesa el conjunto vigués. La planificación de un plantel, cuando se han juntado bajas capitales, ha desnudado el deficiente trabajo del director deportivo Marco Garcés.
Con todo este cóctel parece una quimera que el Celta pesque algo en el Camp Nou, un estadio donde el Barcelona no conoce la derrota en Liga en todo el curso. Pero si hay un equipo esquizofrénico y que se salta toda lógica, ese es el Celta. Veremos que nos depara hoy el duelo en la Capital Condal.
El Barcelona defiende su liderato que ahora es de 6 puntos tras el triunfo del Real Madrid ante el Deportivo Alavés ante un Celta que está atravesando su peor momento de la temporada tras ser barrido en la Europa League y perder en Liga ante Alavés y Oviedo en Balaídos.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de la 32ª jornada que mide en el Camp Nou al F.C. Barcelona y al Celta.