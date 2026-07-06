¡Ya hay once de España y sorpresón en el de Portugal!
España se mide al primer hueso del Mundial, una Portugal que no ha carburado como todos esperaban pero que tiene talento para tumbar a cualquiera.
Portugal
España
Partidazo de octavos de final entre dos de los mejores combinados del Mundo. España llega crecida tras su gran actuación frente a Austria pero ojo con el talento luso que es inmenso.
España y Portugal juegan en el AT&T Stadium, el espectacular estadio de Dallas. Se utiliza habitualmente para partidos de la NFL y tiene una capacidad cercana a los 70.000 espectadores, lo que le convierte en uno de los más grandes de este Mundial 2026.
Sorprende Bob Martínez metiendo de cara a Joao Félix dejando fuera al mejor atacante de Portugal frente a Croacia. Se cae Rafa Leao.
Ojo que ya tenemos el once de Portugal y hay sorpresa. Sale de cara Bob Martínez con:
Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano y Pedro Neto.
Trencilla de turno… y ojo al dato
El colegiado del encuentro será el inglés Anthony Taylor. Se acordarán de él porque fue el árbitro que en la pasada Eurocopa decidió no pitar la mano de Cucurella ante Alemania. Un dato positivo, pero ojo al que les voy a contar ahora.
Con Taylor al silbato Portugal no conoce la derrota.
Este es el vídeo que le ha dedicado la Real Federación Española de Fútbol a la hinchada:
Muy buen rollo entre las aficiones:
España, al jugar de visitante, jugará hoy con la aclamada segunda equipación. Ya está todo listo en el vestuario:
Dani Olmo, pieza clave para el engranaje ofensivo del equipo, repite como enganche, Pedro Porro le sigue comiendo la tostada a Marcos Llorente y Baena se ganó el formar en el costado izquierdo del ataque.
Repetimos el once que arrolló a Austria. Si algo funciona…
OJO QUE YA TENEMOS ONCE DE ESPAÑA. Sale de cara Luis de la Fuente con: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
Los banquillos
El duelo de pizarras entre Luis de la Fuente y Bob Martínez puede ser decisivo. El técnico español del combinado luso ganó la eliminatoria frente a Croacia en diciseisavos gracias a unos cambios que mostraron mucha personalidad -cambió a tres piezas clave como son Vitinha, Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo-.
Portugal no ha mostrado todo el potencial que tiene en este Mundial. No han carburado como se esperaba los pupilos de Bob Martínez pero cuidado que tienen talento de sobra para tumbar a cualquiera.
PRECEDENTES
Ambos equipos se han enfrentado 41 veces. España suma18 victorias, 16 empates y 7 derrotas frente a los lusos.
PARTE MÉDICO
España recupera a todos los tocados para este duelo vital de octavos. Nico Williams volvió a entrenarse con el grupo, ya llevan unas sesiones haciéndolo los otros tocados Víctor Muñoz y Yeremy Pino, y todos ellos esperarán su oportunidad en el banquillo de salida pero están disponibles por si Luis de la Fuente quiere tirar de ellos.
España, que firmó su mejor partido del Mundial en 1/16 ante Austria necesita mantener el nivel en un duelo a cuchillo frente a una Portugal que no ha carburado como se esperaba de manera colectiva en esta Copa del Mundo, pero que tiene talento para tumbar a cualquiera.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión desde Libertad Digital del duelo que mide a España y Portugal en Dallas en los octavos de final del Mundial. ¡PARTIDAZO A LA VISTA!