Ni planes ni misiones: Fernando Alonso revela el verdadero objetivo con Aston Martin

"Aquí no quieren ser 4º, no les vale, 3º ni 2º, comparto su pasión, pero el año pasado solo tres equipos acabaron en la misma vuelta y esas distancias no se recortan en dos o tres meses". Estas palabras de Fernando Alonso son realistas, algo que el piloto español, pese a las campañas en redes sociales de "el plan" o "la misión", quiere dejar claro antes de ilusionar de manera excesiva a la gente.

Los aficionados quieren a un Fernando Alonso luchando por el Mundial de Fórmula 1 con Aston Martin, pero el piloto español ha dejado claro tras la presentación de su monoplaza que los objetivos son bastante más modestos. De hecho, Alonso se ha fijado en su exequipo, Alpine, para marcar el rumbo a seguir en el curso que está cerca de comenzar.

"Si pudiésemos estar donde estaba Alpine el año pasado, con más fiabilidad, estaría contento", confirma Alonso en una entrevista con DAZN:

"Si pudiésemos estar donde estaba Alpine el año pasado, pero con más fiabilidad, estaría contento"

Eso sí, tres años, dos mas uno, son los que ha firmado Alonso con Aston Martin, y eso puede hacer que lo que ahora sea un objetivo modesto se convierta en el futuro en un reto importante para luchar por el título.