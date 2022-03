Guardiola, sobre Ucrania: "¿Dónde están la OTAN, Estados Unidos y Europa?"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City habló de nuevo con contundencia acerca de la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin y sus palabras no van a pasar desapercibidas. Un Guardiola, por cierto, que cuenta en su equipo con un jugador ucraniano, el defensor Zinchenko.

El ex del Barcelona atacó en primer lugar a Putin y de paso le mandó un recado al resto del mundo: "El drama es que se siguen destruyendo países porque una persona decide que hay que aniquilar inocentes y el mundo está parado. El mundo sigue callado, no la gente de pie, pero los gobiernos de todo el mundo que tendrían que tomar decisión o decir que esto no puede ser así...".

Además, Guardiola culpa directamente a la política de los países: "Si ha pasado es porque es el fracaso de la política, el fracaso de la economía, el fracaso de todos. Cuando esto sucede la cantidad de odio que se genera en generaciones futuras... para arreglar esto quizás necesitas un siglo. El pueblo ucraniano nunca va a olvidar lo que le han hecho. Estar en sus casas, yendo al colegio, comiendo, cenando... y que por la decisión de un señor se destruya mi país".

Guardiola es contundente en sus palabras, pero donde fue más incisivo fue a la hora de hablar de la OTAN o Europa: "Imagínate en nuestros países. Viene un señor y decide atacarnos, mata a nuestros familiares y amigos. Lo pierdes todo y te tienes que exiliar a otro país por un señor. Esto no lo hemos provocado ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Dónde está la OTAN? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está la Unión Europea? Para intentar, ahora ya es tarde, evitar esto. Es el fracaso absoluto del ser humano, el fracaso de las instituciones políticas... que para eso están los políticos. Ellos sólo están para que podamos vivir un poco mejor. Al final, nosotros somos los que trabajamos y pagamos los impuestos de todo el mundo. Ellos solo tienen que preocuparse de que no sucedan estas cosas. Solo. Son todos unos fracasados"