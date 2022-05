Primeras reacciones a la decisión de Mbappé: su madre se pelea con un periodista y Tebas ataca a Al-Khelafi

La continuidad de Kylian Mbappé en el PSG no es oficial, pero ya todo el mundo del fútbol lo da por hecho. Las reacciones no dejan de producirse. Entre todas, destacamos a dos, la de Javier Tebas, presidente de LaLiga, y la de Lamari Fayza, madre de Mbappé.

Este viernes Javier Tebas afirmó que él creía que Mbappé acabaría en el Real Madrid y en sus argumentos siempre alegaba motivos económicos ya que existe el Fair Play Financiero y el PSG es un club que ha acumulado grandes perdidas económicas en los últimos años mientras que el Real Madrid sí habría cumplido con las normas y haciendo, según Tebas, una gestión ejemplar durante la pandemia.

El presidente de LaLiga ha escrito en Twitter lo siguiente: "Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) después de dar pérdidas por 700M€ en las últimas temporadas y tener mas 600M€ de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga".

Según la Cadena Cope LaLiga se estaría planteando denunciar ante la Justicia el acuerdo de renovación entre el Paris Saint Germain y Kylian Mbappé. Javier Tebas está a la espera de que se haga oficial para tomar cartas en el asunto ante una operación que considera totalmente contraria al Fair Play Financiero. No sería la primera vez que LaLiga hace algo al respecto. En el pasado, tras el fichaje de Neymar, LaLiga ya acudió ante la Justicia para denunciar al conjunto parisino por su ingeniería financiera y aunque se le dio la razón, luego fue la UEFA quien frenó todo el proceso. Veremos cómo se suceden los acontecimientos.

La madre de Mbappé contesta a Frédéric Hermel

La otra reacción que destacamos es la de Lamari Fayza, madre de Mbappé, persona que ha influido en su decisión y que tiene contactos con la prensa de manera frecuente. Viajó a Qatar hace una semana para conocer la nueva propuesta del PSG y este viernes afirmó en público que "tenemos un acuerdo con el Real Madrid y con el PSG, y ahora es Kylian el que tiene que elegir".

Este sábado, 24 horas más tarde, la madre de Mbappé afirma lo contrario, que no había acuerdo con el Real Madrid. Es la conclusión que podemos obtener de un cruce de tuits con Frederic Hermel, periodista deportivo, quien escribió lo siguiente: "En el fútbol hay quien respeta la palabra dada. Y luego está Mbappé...". Lamari Fayza respondió que "cuando no sabemos nos callamos. Nunca se dio un acuerdo".

¿Hubo acuerdo? Lamari afirmó que sí, que tenía acuerdo con los dos clubes, algo extrañísimo en en fútbol. Ahora dice que no. Lo importante es que parece que no hubo un papel firmado y el Real Madrid no recibiría ninguna compensación económica.