Javier Tebas: "Yo ni pongo ni quito comentaristas"

Mucho se ha hablado del formato futbolístico para la temporada 2022/2023 y de los cambios de comentaristas que, entre otros, dejaría fuera de la parrilla a leyendas de la narración como Carlos Martínez. Sobre este tema se ha pronunciado Javier Tebas, presidente de la Liga, que ha confirmado cómo será el formato.

El nuevo formato es el siguiente según Tebas: "Movistar tiene 5 partidos y Dazn tiene cinco partidos. En el caso de Dazn será distinto, serán marcas diferenciadas y será novedoso. Como Dazn es una OTT y Movistar no lo es, será una experiencia diferente".

Tebas ha explicado que DAZN tendrá sus propios comentaristas de la casa y Movistar ha elegido los de la Liga, es decir, él no ha tenido nada que ver con esa decisión: "Las de Dazn no lo harán. Tenía la opción de que lo hiciera la Liga pero han preferido que sean los suyos, Movistar ha preferido que sean los nuestros. Creo que había que cambiar. No hay que ser radical pero hay que dar alternativas. Me gustaría ver a una mujer o gente joven en la radio también. Movistar tenía la opción de elegir entre los suyos y pagarlos y los nuestros. Y ellos han elegido los nuestros. Yo no sé si Carlos Martínez no vaya a estar o sí. No hay que correr en este tema, además no son decisiones que dependen de mí . Yo no quito ni pongo comentaristas".

Además, Javier Tebas no desaprovechó la oportunidad para dar un palo a Luis Rubiales por la Copa del Rey: "La Copa del Rey desde el punto de vista deportivo sí es buena, pero a nivel económico genera problemas. Desde que la RFEF gestiona los derechos, han pasado de un valor de 70 millones a 35 millones. Porque hay una sinergia y esta se pierde sino va al hilo con la Liga".