Atlético, te menosprecian todos los días así que "llora" lo que te dé la gana

En el mundo del fútbol las cartas se colocan encima de la mesa y bocarriba. Nada de en la mano y tapándolas. Ya somos todos muy mayores para esto. Incluso los más jóvenes seguramente ya habrán vivido los derbis suficientes como para saber el funcionamiento de esta rivalidad. Por eso que al Atlético le llamen "llorón" o "acomplejado" desde el otro bando de la ciudad, no es algo novedoso. No es algo que haya ocurrido por el comunicado del otro día en el derbi. Tampoco lo es por el anterior partido copero en el Bernabéu. Tampoco es por el del Metropolitano. Es simple y llanamente porque en esa rivalidad, el madridismo, diría que al 95%, trata al Atlético de Madrid de dos formas: menosprecio o condescendencia. Si alguien que esté leyendo esto se siente en el otro 5% por ciento, oye, cero alusiones, no va por ellos ni mucho menos.

Ojo, en el Atlético pasa lo mismo al revés. Incluso más. El 99% de los rojiblancos tratan al Madrid con antimadridismo. Eso es así. No hay dudas. Es por eso que aquí digo que las cartas están bocarriba. Esto es un derbi. Los ‘odios deportivos’ existen. A ver si ahora me van a decir que esto no pasa. No mientan. No engañen a la gente. Los lunes, los madridistas cuando ganan, que son la mayoría, les suelen decir a los atléticos que otro derbi más para ellos con una sonrisa burlona. Y al revés, que pasa menos, los atléticos son aún más cansinos porque no saben cuándo les volverá a tocar celebrar un triunfo. Yo tengo 35 años para 36 y ha sido así toda la vida. Igual que lo de llamar al Atlético "segundón", "llorón", "acomplejado", "equipo pequeño"... Eso se lleva escuchando toda la vida. Se escucha entre amigos, en los bares, en las calles y como no, en el periodismo. Algunos lo dicen en público, ya sea en antena o por escrito, otros lo ocultan todo lo que pueden, pero lo dicen en los pasillos y también los hay que a veces no pueden reprimirse más y acaban explotando en algún momento. ¿Y? Si esto ha pasado siempre. No pasa nada. Además, se supone, todo entra dentro de una rivalidad deportiva que va por ahí, no por el terreno personal.

Dicho todo lo anterior, pasase lo que pasase el sábado, al Atlético le iban a seguir llamando hoy lo mismo que le están diciendo ahora y lo mismo que llevan pensando de su club vecino desde siempre. Si hubiese ganado le habrían dicho a los atléticos que se conforman con una victoria mínima que no les vale para ganar nada, por ejemplo. En caso de derrota, lo de siempre, que otro derbi más sin problemas. Y con el polémico empate del otro día, se vuelve a sacar lo de "llorones" y "acomplejados" por las quejas arbitrales y el comunicado de Gil Marín. El Atlético, pasase lo que pasase, iba a ser tratado como siempre por el otro bando y, repito, no pasa nada. Así es esta rivalidad. Pero como el trato al Atlético siempre va a ser el mismo, lo que tienen que hacer los rojiblancos es reaccionar. ¿O acaso piensan que poniendo la cara para que se la partan como siempre, al Atlético le iban a tener más respeto desde el otro bando? Ni de broma.

Conclusión: si al Atlético le van a faltar al respeto como siempre, que empiece a reaccionar como nunca. Si te van a llamar "llorón" como siempre, llora todo lo que te dé la gana. ¡Por lo menos te defiendes Atleti! Si la opinión del otro lado no va a cambiar. Que no engañen a la gente. Si sigue pasando, el Atlético se tiene que seguir defendiendo. Punto. Los que le llaman equipo pequeño se lo llaman igualmente y se lo llaman desde siempre. Se lo llaman en público y mucho más en privado. Eso no va a cambiar aunque el Atleti no se quejase. Así que, adelante Atlético. Quéjate y "llora" lo que te dé la real gana. ¿A quién tienes que demostrar valía? ¿A los que te insultan? ¿A los que te menosprecian? ¿A los que te tratan como al hermano pequeño que supuestamente hay que martirizar porque eres el grandote? ¿Cree algún seguidor rojiblanco que comportándose como le piden sus vecinos, el trato va a ser respetuoso? Spoiler: NO.

Porque claro, el Atlético de Madrid es un equipo pequeño, dicen. Mira la que monta por un partido o dos. Si todavía le hubiesen, no sé, sacado unos asesoramientos verbales a su rival directo que le ha podido quitar varias ligas... ahí lo normal sí sería montar la mundial. Callarse sería raro, ¿no? Si el Atlético es un equipo pequeño por quejarse de lo del sábado, ¿cómo definimos al que se pone de lado y no pide responsabilidades al rival directo al que han pillado en situaciones verbales extrañas y que te ha podido restar varias ligas? ¿Le llamamos pequeño, sospechoso, llorón o tonto? Por cierto, el Atlético, como club, se ha quejado oficialmente del derbi y de lo del caso Negreira. Del Barçagate. El Atleti y 39 equipos más. Pero resulta que los únicos que no se han quejado le dicen al que sí que hablen más de Negreira y no de lo de Correa. El único de 41 le pide al Atlético que hable más de Negreira. ¿Es para reírse o no?

El orgullo de la afición atlética debe ser este lunes de órdago. Al menos este lunes, no durante una temporada desastrosa, pero hoy, monumental. No se podía hacer más el sábado. Gil Manzano no permitió más. Este es nuestro fútbol. Un fútbol con gente como Gil Manzano. Y con todo eso, casi gana el Atlético. Increíble. Esta es nuestra Liga. Es una pena. Eso sí, vaya noche debió pasar el colegiado. Estuvo toda la noche en el hospital junto a Rudiger para no dejarle solo en un momento tan complicado. Una vez que las pruebas descartaron rotura de costillas o incluso una posible lesión en órganos internos, seguramente Gil Manzano se fue a su casa. Ánimo Manzano, hiciste lo que pudiste.

Atlético, tú también hiciste lo que pudiste. Y sí, quéjate. Todo lo que quieras. Hasta que deje de pasar. Porque "llorón" te lo van a llamar igual así que ahora, es hora de "llorar" de verdad.

PD: antes de acabar quería dejar un mensaje muy claro aquí igual que lo dejé en redes sociales. En primer lugar tengo la infinita suerte de que en esta casa me dejan escribir de lo que me da la gana con Libertad, como demuestra este artículo. Igual que al resto de mis compañeros. Compañeros, que a veces son insultados a través de respuestas a tuits míos. Lo dije el sábado y lo digo hoy. Tendremos ideas diferentes y, deportivamente, nos ‘picaremos’ como queramos, pero mi equipo es mi equipo. Por lo tanto, la persona que quiera usar algo mío para menospreciar a mis compañeros un "nanosegundo en el metaverso" a Sergio, Juanma, Willy, Alfredo, Dani o al que sea, hasta nunca. Dicho queda.