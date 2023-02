El Atlético, indignado con Gil Manzano: "Así está la pierna de nuestro agresor"

El Atlético de Madrid terminó el derbi madrileño indignado con la actuación del colegiado Gil Manzano. La tarjeta roja directa que mostró a Correa en el minuto 63 hizo montar en colera a todo los atléticos.

🟥 La tarjeta roja que ha indignado a la afición del Atlético de Madrid y al propio club rojiblanco. 🧐 Tras ver la secuencia, ¿os parece expulsión de Ángel Correa?

pic.twitter.com/JsS5kKncNH — Afición Deportiva (@Af_Deportiva) February 25, 2023

Tras el partido, Simeone, Oblak, Tomás Reñones y el propio club a través de su cuenta oficial de Twitter pusieron el grito en el cielo.

El Cholo lo explicó de manera muy gráfica con la diferencia de altura entre Correa y Rüdiger y se queja de que no todos los equipos pueden competir de la misma manera.

🗣️ "Lo entendemos, se repite, se está haciendo normal y sería bueno que podamos competir todos de la misma manera"
@Simeone sobre la expulsión a Correa

Tomás Reñones, Team manager del primer equipo del Atlético de Madrid, criticó duramente a Gil Manzano al igual que las últimas decisiones arbitrales hacia su equipo y pidió "respeto".

"Hemos vivido situaciones donde se nos ha expulsado a Diego Costa con unos audios que no existían; a Gabi... nosotros pedimos respeto. Lo que queremos es poder tener las armas suficientes para poder, dignamente, luchar. Ante situaciones como las de hoy, la indignación es general; y no sabemos qué hacer. No puede ser la naturaleza con la que aceptamos que nos pueda pasar esto", comentó en DAZN.

Sobre la tarjeta roja a Correa, Tomás declaró: "El que haya podido ver el partido se va a dar cuenta de que no da lugar a esa expulsión, pero no es ninguna sorpresa, porque esto se está convirtiendo en costumbre con este colegiado, al que respetamos muchísimo, pero no es la primera ni la segunda o la tercera vez. Lo malo es que se convierta en algo natural. Los jugadores están indignados e impotentes con esta situación. La indignación es general", prosiguió.

"Acabo de estar en el vestuario y es lo que piensan. Ya nos resulta natural que se tengan estas actuaciones con nosotros. Por el bien del fútbol y todo lo que se está hablando deberíamos reflexionar y el estamento arbitral analizarlo. En el Elche- Betis vimos una jugada muy similar en la que es tarjeta amarilla y hoy han expulsado a un jugador. Las equivocaciones de los demás también las pagamos nosotros", completó.

"El club hará lo que tenga que hacer. Lo de hoy tiene que hacer recapacitar a más de uno para que esto no suceda en el campo", añadió.

Jan Oblak tiró de ironía: "Todo el mundo ha visto la repetición y que cada uno opine lo suyo. Yo creo que no ha sido. Los últimos cinco derbis con roja. A lo mejor el próximo empezamos con uno menos. Espero que se hable más de fútbol, pero últimamente pasan cosas graves".

Oblak: "Últimos cinco derbis con tarjeta roja, a lo mejor en el siguiente empezamos con uno menos directamente".

Por último, la cuenta oficial de Twitter del Atlético de Madrid publicó el mensaje "nada nuevo en el Bernabéu".

"Así está la pierna de nuestro 'agresor' (Ángel Correa, con varias heridas sangrantes). Seguimos sin novedades en el Bernabéu", añadió el club rojiblanco en otro mensaje inmediatamente posterior con la foto de la pierna del atacante.

Así está la pierna de nuestro 'agresor'. Seguimos sin novedades en el Bernabéu.

La acción de la que se queja el Atlético con idénticos protagonistas a la que sucedió en la expulsión es una en la que Rüdiger entra por detrás de manera bastante violenta a Correa.

Eso de Rudiger a Griezmann no fue ni amarilla!!!!! Comparadlo con la expulsión de Correa hoy y me decís si hay diferentes criterios pitando o no los hay.

El Atlético se llevó un gran botín del Bernabéu al sumar un meritorio punto con media hora en inferioridad, pero se marchó, de nuevo, muy mosqueado con la actuación arbitral.