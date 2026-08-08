El relajado posado de Bolaños en plena crisis de Ceuta incendia las redes

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha compartido en sus cuentas de Instagram y X una fotografía tomada durante sus vacaciones en la localidad almeriense de Mojácar, mientras la crisis migratoria de Ceuta continúa marcando la actualidad y existe otra convocatoria de asalto para el próximo 15 de agosto.

En la imagen, Bolaños aparece sentado solo sobre unas rocas frente al mar, con camiseta, pantalón corto deportivo, zapatillas de deporte y gafas de sol. El ministro mira hacia el horizonte y acompaña la fotografía con un mensaje en el que hace referencia al periodo de descanso antes de afrontar un nuevo periodo de actividad: "Días de recargar pilas para otro año intenso".

Además, ha subido la publicación a sus stories en busca de mayor repercusión acompañando con la canción Light de los artistas John Pattern y Jonah Kest.

Días de recargar pilas para otro año intenso. pic.twitter.com/0EG2SQLGL3 — Félix Bolaños (@felixbolanosg) August 8, 2026

Desata la polémica

La publicación ha provocado numerosas reacciones de los usuarios, que cuestionan tanto el mensaje como el momento elegido para compartir la fotografía. Uno de los comentarios le espeta: "¿Descansar de qué? No diste una". Otro usuario relaciona directamente la fotografía con la situación en Ceuta: "¿Esperando la nueva oleada en Ceuta, no?".

"Qué afortunado. Los ceutís al parecer no tienen tanta suerte de poder descansar tranquilamente para recargar pilas. ¿Cómo no se os cae la cara de vergüenza?", escribe otra persona.

Y hay más comentarios en relación a la situación de Ceuta: "Si eso lo de comparecer por la crisis de soberanía que han generado en Ceuta si acaso a final de mes y hartos de gambas, mientras tanto ignoramos a las Cortes y anunciamos que no vamos al Senado… Los cargos conllevan cargas si no están dispuestos a ellas márchense".

Si eso lo de comparecer por la crisis de soberanía que han generado que han generado en Ceuta si acaso a final de mes y hartos de gambas,mientras tanto ignoramos a las cortes y anunciamos que no vamos al Senado…Los cargo conllevan cargas si no están dispuestos a ellas márchense — Francisco Trejo J. (@frantrejoj) August 8, 2026

Otro de los usuarios dirige contra Bolaños un comentario tajante: "La mar océana no puede contener ni el odio que destilas, ni la pestilente propaganda, ni el daño que haces". El mensaje continúa acusándole de "mentira", "corrupción" y "desprecio al interés general". Las críticas también alcanzan al conjunto del Ejecutivo. "Impresentable como todo este Gobierno", señala uno de los mensajes.

La situación de los funcionarios

Asimismo, hay reproches vinculados a la situación de los funcionarios de Justicia. "Espero que puedas recargar bien las pilas y volver con energía para darnos destino a todos los funcionarios de Justicia que seguimos esperando", escribe un usuario.

En el mismo comentario añade que sus vacaciones probablemente no estén siendo "tan relajantes ni tan idílicas como las tuyas" y reclama al ministro que el 1 de septiembre vuelva a trabajar para "aligerar los procesos que quedan pendientes". El usuario asegura que llevan "dos años esperando, sin sueldo, sin trabajo, sin poder continuar nuestras vidas".