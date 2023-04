Koke sobre los árbitros en el Barcelona-Atlético: "Están comprados"

El Barcelona-Atlético de Madrid acabó con victoria azulgrana por 1-0 y con el club rojiblanco, de nuevo, indignado por los arbitrajes. Sobre todo por una jugada que tuvo lugar en los minutos finales con una mano de Busquets que no fue señalada como pena máxima ni por Sánchez Martínez ni tampoco por la sala del VAR.

De lo que se queja abiertamente el Atlético es del criterio diferente que se tiene con los colchoneros, único equipo que en 30 jornadas no ha tenido ni un solo penalti a favor. Para los rojiblancos, las manos de Giménez ante Getafe y Almería sí fueron consideradas como penalti, aunque la de Almería no se señaló finalmente porque había fuera de juego previo. Si no es por ese offside, el penalti se habría pitado.

De hecho durante el partido, Giménez se quejó de eso y llegó incluso a pedir al público que aplaudiese al árbitro:

Movistar también pilló la reacción de Koke cuando toda la jugada se sucedió y cuando el propio capitán del Atlético soltó de manera despreocupada un "están comprados" desde el banquillo. Esta es la imagen:

Las charlas con Xavi. #ElDíaDespués pic.twitter.com/3nQgoU36Nf — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) April 24, 2023

El Atlético sigue muy enfadado con el tema y ya no espera que le piten ningún penalti en lo que resta de curso. Próximo partido, Mallorca. Veremos si ahí se sigue cumpliendo la ‘maldición’ colchonera o si por fin le pitan alguno de los penaltis que le hacen a Morata, Griezmann y compañía.