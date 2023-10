Lógicamente no es lo mismo jugar en el Real Madrid que en el Sevilla cuando se habla de la Champions, sobre todo porque el conjunto blanco tiene 14 copas de Europa y el Sevilla ninguna. Igual que no es lo mismo jugar en el Sevilla que tiene 7 Europa Leagues que en otro equipo que no tenga ninguna. El respeto europeo depende de lo que se gane y Sergio Ramos se ha dado cuenta de que jugar en el conjunto hispalense no suma tanto como hacerlo de blanco. Al menos en la Champions.

Ante el PSV, varias jugadas, desde el punto de vista sevillista, perjudicaron al equipo de Mendilibar. El propio Sergio Ramos lo comentaba tras el partido: "Son jugadas que son décimas de segundo, que pasan muy rápido, y lo hemos dicho siempre... yo soy una de esas personas que dicen que el VAR está para ayudar y, después de verlo 50 veces, ya se ve. Ni lo toco y él se va tirando. De hecho, retiro el pie para que quede claro que no hay contacto. Pero me dice 'it's very clear' ('es muy claro') y te quedas con cara de tonto. Un árbitro no debe ser protagonista, sobre todo hoy en día que tenemos VAR".

Un empate con sabor agridulce: un punto valioso fuera de casa, pero dos que se nos han escapado por pequeños detalles. Toca seguir trabajando y mejorando.

Y una pequeña reflexión: ¿Para qué están las herramientas si no se usan? A draw with a bittersweet taste: a valuable point… pic.twitter.com/ky4K7HTxe8 — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 3, 2023

Ramos fue más allá y reconoció que no es lo mismo jugar en el Real Madrid que en el Sevilla. Según él ahora le toca sufrir cosas que antes no sufría: "Cuando nosotros pegamos una patada y nos expulsas, nos toca quedarnos en la nevera; se debe analizar la situación. Es un resultado que al final condiciona la fase de grupos y el equipo se ponía arriba con cuatro puntos. Ojalá poco a poco se iguale todo y el respeto sea igual para el Madrid, para el Lens o para el Sevilla. La gente dirá muchas cosas pero yo veo que el respeto para todos los equipos no es el mismo. En este caso me toca sufrirlo, desde el Sevilla, y como sevillista".

El Sevilla estuvo a punto de ganar con un gol de En Nesyri en los últimos minutos de partido, pero el PSV empató en el descuento. 2-2 final entre ambos.