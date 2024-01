Toni Kroos se mofa otra vez de los árabes que le abuchearon en la Supercopa

Cada vez que tocaba el balón, silbidos y abucheos. Así fue el partido de Toni Kroos ante el Atlético de Madrid en Arabia Saudí y también la final ante el Barcelona. Eso sí, con menor intensidad en el segundo partido. ¿Por qué le abucheaban? Porque el alemán se atrevió en su día a decir lo que todo el mundo piensa de verdad del fútbol saudí.

"Jugar allí es una decisión contra el fútbol que todos conocemos y amamos", comentó en su día Kroos cuando Gabri Veiga decidió dejar el Celta y fichar por la liga saudí. Por eso le pitaban anoche en la semifinal de la Supercopa de España.

Kroos ya habló durante la Supercopa y tiró de ironía, algo que ha vuelto a hacer en su podcast 'Einfach mal Luppen', el cualgraba junto a su hermano Félix.

"Era algo nuevo y también emocionante. Podías sentir empatía con alguien que a menudo experimenta esto en estadios visitantes. Esa fue una experiencia nueva, algo que no había tenido antes, pero no me la quería perder", comentó con ironía Kroos.