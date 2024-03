La gran mentira del Barcelona con Joao Félix: el Atlético no se la cree

En el Atlético consideran que si el Barcelona cree que Joao Félix es tan bueno, tiene que pasar por caja y no con abrazos sino con dinero. Bastante dinero. Así de claro lo tienen en el conjunto rojiblanco que ha tasado a su jugador en un mínimo de 60 millones de euros, la mitad de lo que gastó en 2019, 120 millones. Y si el Barcelona no quiere pagar, se tendrá que ir a otro equipo.

En el Atlético entienden que el Barcelona está vendiendo mucho humo con el tema, tanto al club rojiblanco como al propio jugador. Si Joao cree que le aman tanto en el club debería estar tranquilo, pero, lógicamente, no lo está. Por eso suplican por una nueva cesión de cara a la temporada que viene para ganar tiempo y que en dos años haya dinero para su fichaje y pueda convencer al club azulgrana de que la inversión merece la pena.

La realidad, por muchas historias de ficción que vendan Laporta y el entorno de Joao Félix, es que el Barcelona cree que es un riesgo enorme pagar 60 kilos por Joao en estos momentos. No se fían de su rendimiento irregular. No confían tanto en él. Prefieren gastar en otros jugadores. No quieren ingresar dinero de ventas y depositarlo en Joao sino en otros refuerzos que ilusionen más a su afición.

Además, según ha podido saber Libertad Digital, hay muchísimas personas en la directiva del Barcelona que no quieren gastar dinero en Joao Félix. Quieren cesión y si hace un año entero bueno, sí pondrían dinero. Ahora mismo, el Barcelona considera un riesgo enorme apostar por él con cantidades que, ahora más que nunca, son casi impensables para la salud económica de las arcas azulgranas.

El problema es que a Joao Félix le dicen que sí, pero realmente no quieren gastar ese dinero en él. Por eso hay tanto interés en esa cesión que el Atlético no quiere volver a repetir. Gil Marín necesita dinero real, no promesas, para acometer una gran revolución el año que viene y no puede esperar a 2025 para ver si, esta vez sí, Joao Félix triunfa y cae mucho dinero en el Metropolitano.

A día de hoy, mucho tiene que cambiar la cosa para que no haya un culebrón monumental de cara al próximo verano. El Atlético no quiere ceder a Joao. El Barcelona ni tiene dinero ni quiere buscarlo fuera para ir realmente a por el portugués. Y en Europa, el cartel del jugador ha perdido mucho valor, convirtiendo incluso a Arabia Saudí en una opción factible. Se avecinan curvas.