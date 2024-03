Colau consuma su venganza contra los socialistas y también se carga los presupuestos de Barcelona

Ada Colau ha cumplido con su amenaza y también ha tumbado los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona, donde el alcalde, el socialista Jaume Collboni, se niega a aceptar en el equipo de gobierno municipal. De modo que tras tumbar los presupuestos autonómicos con la excusa de estar en contra de un casino indio en Salou, los 'comunes' han votado en contra de las cuentas municipales de Barcelona. La excusa en esta ocasión es que antes de dar el 'sí', Colau pretendía que su grupo, nueve concejales, se integrara en el equipo de gobierno que de momento ejerce el PSC en solitario.

Collboni se someterá a una cuestión de confianza en un pleno extraordinario convocado para el próximo miércoles, 27 de marzo. En principio no hay candidato alternativo por lo que se da por descontado que el alcalde superará el trance, que lleva aparejado la aprobación de los presupuestos, cifrados en 3.087 millones de euros, un 5,9% más que en el último ejercicio de Colau. El PSC, con diez concejales, sólo ha obtenido el apoyo de ERC, que suma cinco. JxCat (once ediles), Barcelona en Comú (9), PP (4) y Vox (2) han votado en contra.

El PSC y Catalunya en Comú (el referente catalán de Sumar) están en una fase de hostilidades sin disimulo. El primer episodio de esta guerra tuvo como escenario el parlamento autonómico, donde los 'comunes' tumbaron los presupuestos autonómicos que habían pactado republicanos y socialista. El revés fue el detonante del anticipo electoral decretado por Pere Aragonès.

Este segundo episodio ya no ha pillado de sorpresa a nadie. Colau venía avisando de sus intenciones desde hace días y quejándose de que el alcalde no le llamaba. La exalcaldesa había vinculado los votos de su grupo para el nombramiento de Collboni a su inclusión en el equipo de gobierno, pero Collboni no hace más que darle largas.

Collboni gobierna con tan solo diez concejales en una situación de extrema debilidad, pero cada vez está más claro que los socialistas no quieren saber nada de Colau, la alcaldesa con la que gobernaron en coalición durante dos legislaturas.